Oslo verdens beste by å bo i

Norges hovedstad er kåret til verdens «velvære»-by.

Det anerkjente konsulentfirmaet Knight Frank slapp tirsdag en omfattende rapport. Her har de analysert 40 byer over hele verden, og bedømt dem ut ifra følgende kriterier: Grøntområder, timer med solskinn per år, kriminalitet, trafikkkaos, lykkefølelse, kvaliteten på helsevesenet, forholdet mellom antall arbeidstimer per fridag og styresett.

Oslo kommer altså øverst, mens Zürich og Helsinki utgjør resten av pallen til Knight Frank.

Det er ikke tilfeldig at de små byene gjør det bra i det store selskap, ifølge Forbes.

Liam Baily ved Knight Frank mener grunnen til at europeiske byer gjør det så bra i denne rapporten - der kun tre av byene på topp 10-listen ikke er i Europa - er nettopp størrelsen, skriver Forbes.

En mindre by betyr bedre luftkvalitet, mer trygghet og flere tilgjengelige grønne områder, ifølge ham. Oslo gjør det blant annet best hva gjelder grønne områder - hele 68 prosent av offentlig rom består av parker og hager, ifølge rapporten. Helsinki har den beste luftkvaliteten.

De to byene ligger også godt an når det gjelder lite køer i trafikken, der Helsinki er best, mens Oslo er rett bak.

Store byer, som Singapore og Sydney, som ligger på henholdsvis tiende og syvende plass på listen, skårer derimot høyere på områder som helsesystem og styresett, skriver Forbes.

Rapporten tar for seg en rekke faktorer som skal kunne ha innvirkning på velvære. Hva gjelder solskinn er det selvsagt ikke Oslo (1668 timer med solskinn hvert år) som skårer høyest, men Dubai (3509 timer i gjennomsnitt). I Helsinki er de lykkeligst, dog med Oslo like bak, og Moskva skårer høyest på arbeid og ferie, mens Taipei har minst kriminalitet. Her kommer ikke Oslo like godt ut, med en score på 6,6 av 10. Dette er et stykke bak de beste, men fremdeles foran byer som for eksempel Stockholm (5,5), Berlin (6) og London (4,3).