Oslo vil ikke kreve penger for inntauede sparkesykler

Oslo kommune dropper den varslede planen om å kreve gebyr av selskapene for feilparkerte elsparkesykler – inntil videre.

Det får Dagsavisen opplyst.

I helgen skrev Dagbladet at kommunene ville avkreve et gebyr for at selskapene skulle få tilbake inntauede sykler.

– Inntil videre får leverandørene utlevert elsparkesyklene uten gebyr, men der kan det komme endringer etter hvert, skriver kommunikasjonsrådgiver Niklas Lynau i Bymiljøetaten til Dagsavisen.

Les også: Bergen kommune tapte elsparkesykkel-saken – Må betale 200.000 til Ryde

Sykkelmøte i departementet

Torsdag skal samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) møte representanter for Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Drammen for å snakke om elsparkesykler.

– Elsparkesykler gir et positivt tilskudd til mobilitet i byene, og de er kommet for å bli. Samtidig viser erfaringene fra den siste tiden betydelige utfordringer for både sikkerheten og fremkommeligheten for andre trafikantgrupper, uttalte Hareide tidligere i uka.

– Behov for strengere regulering

– Både et stort antall personskader og ulemper og risiko for sårbare grupper, gjør at vi har et behov for strengere regulering, fortsatte Hareide.

Fredag har han invitert aktørene som driver med utleie av elsparkesykler til møte. Samferdselsministeren understreker at han ser fram til en god dialog for sammen å finne gode løsninger.

I forrige uke ble det kjent at Oslo-politiet vil ta opp problemet med elsparkesyklene i hovedstadens gater på neste politirådsmøte, der politiet og kommuneledelsen er til stede.

Vil ha nattestopp

Politirådsmøtet kommer i stand etter at Oslo legevakt har gått ut og bedt om at elsparkesyklene i byen må sperres for bruk på natta.

Mer enn halvparten av dem som skader seg på elsparkesykkel i hovedstaden, gjør det mellom klokka 22 og 07, opplyste skadelegevakta til NTB. I juli ble tolv personer alvorlig skadd i elsparkesykkel-ulykker i Oslo – ti av dem var påvirket av alkohol.

(©NTB)

Les også: Bompengepartiet vil ha bort sparkesyklene i Oslo