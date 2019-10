Oslo vurderer boikott av varer fra israelske bosetninger

Oslos byråd kan komme til å innføre et forbud mot kommunale innkjøp av produkter og tjenester fra israelske bosetninger.

– Det palestinske folket har levd under ulovlig okkupasjon i over 50 år. Det er et felles globalt ansvar å bidra til varig fred og palestinernes frihet, derfor er jeg glad for at byrådet nå skal vurdere muligheten for å bruke innkjøpsmakten sin aktivt mot okkupasjonen, sier SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll til NTB.

I byrådsplattformen til SV, Ap og MDG heter det at byrådet vil «utrede handlingsrommet som finnes i anskaffelsesregelverket for å ikke handle varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten av selskaper som opererer på tillatelse fra okkupasjonsmakten».

Bevegelsen BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) applauderer Oslos avgjørelse.

BDS beskriver seg selv som en palestinsk-ledet ikkevoldelig bevegelse inspirert av Sør-Afrikas anti-apartheid-bevegelse. BDS oppfordrer til boikott av Israel og ber bedrifter om å trekke investeringer i landet. Formålet er å legge press på Israel for å få landet til å etterleve FN-resolusjoner og trekke seg ut av de palestinske områdene som de okkuperte i 1967.

Israel mener BDS går lenger enn å kjempe mot okkupasjonen og anklager bevegelsen for antisemittisme og for å ha satt seg fore å delegitimere og ødelegge den jødiske staten.

