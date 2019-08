Oslofjordtunnelen var stengt en periode søndag ettermiddag, men er nå åpnet for trafikk igjen.

Vegtrafikksentralen opplyste om stengingen klokken 14.43.

- E134 Oslofjordtunnelen. er stengt i begge retninger på grunn av at det henger et kamera ned i kjørebanen, skrev de på Twitter.

Klokken 15.49 meldte de at problemet er løst og at tunnelen er åpnet for trafikk igjen.