Oslopakke 3: Raymond Johansen svikter de kollektivreisende

Det er viktigere for byrådet i Oslo å forhindre at trafikken på E18 gjennom Asker og Bærum legges i tunnel, enn at trafikken reduseres og Fornebubanen bygges.

Av Nicolai Øyen Langfeldt, nestleder i Samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre og Høyres representant i Oslopakke 3-forhandlingene

Det er viktigere for byrådet i Oslo å stanse bygging av trygge sykkelveier og egne bussfelt langs E18 enn at Oslo får på plass en ny T-banetunnel gjennom sentrum.

Usikre på Raymond

Vi i Oslo Høyre har lenge vært usikre på Raymonds prioriteringer, men nå har vi fått svaret. Nettavisen har i en interessant sak samlet Høyre-politikere fra Bergen, Stavanger og Trondheim som alle har det til felles at de unner Oslo en kraftig utbygging av kollektivtilbudet.

De bekrefter samtidig at samferdselsminister Knut Arild Hareide har helt rett i sin analyse nå som forhandlingene om Oslopakke 3 er brutt; «Det blir neppe vanskelig å finne andre som vil ha pengene som skulle gått til E18 og Fornebubanen».

- Heller bybane i Bergen enn motorvei i Oslo

Konfrontert med virkeligheten sier samferdselsbyråd i Oslo Arild Hermstad; «Jeg registrerer at Hareide ønsker å tvinge oss til å akseptere E18 gjennom å true med å gi vekk pengene til Vestlandet, men for å si det sånn så vil jeg heller ha bybane i Bergen enn motorvei i Oslo.»

Hermstad må ha misforstått rollen sin. Riktignok er han født i Bergen, men det betyr ikke at han som byråd i Oslo skal sikre finansiering av bybanen i hjembyen sin.

Tverrpolitisk enighet er en saga blott

Tiden med bred og tverrpolitisk enighet om den aller viktigste saken for alle som bor i Oslo-området er nå definitivt over.

Den tok brått slutt på ettermiddagen torsdag 23. april 2020. Fire år, seks måneder og to dager etter at Raymond Johansen ble byrådsleder. Da konkluderte samferdselsministeren med det alle som har sittet i forhandlinger om ny Oslopakke-3 siden januar lenge har forstått.

Det er rett og slett ikke reell vilje hos alle politikerne fra Oslo og Viken til å bli enige om en overordnet plan for samferdselsutbygging i Oslo-regionen.

Arbeiderpartiet har snudd

Det skyldes først og fremst at byrådet i Oslo med Arbeiderpartiet i spissen har snudd, og ikke lenger står for det de undertegnet på for bare fire år siden. Da var partene enige om å realisere E18-prosjektet. De har nektet for det siden de signerte avtalen, men det er ingen tvil om hva de faktisk undertegnet på.

Paradoksalt nok er det uenighet om bygging av veitunneler som nå har ført til brudd.

Året var 1986

Det samme som førte politikerne sammen på 1980-tallet. 1986 er kanskje det viktigste året i Oslo siden kong Christian IV etter bybrannen i 1624 sto pekende i Kvadraturen og sa; «Her skal byen ligge».

Da ble politikerne enige om å fjerne 60.000 biler som daglig sneglet seg over Rådhusplassen og gjennom sentrum ved å bygge en tunnel under byen. Avgjørelsen innebar et endelig farvel med tiden da man planla byen på bilens premisser.

Bilene skulle bort. Myke trafikanter og kollektivtrafikken skulle prioriteres. I 1990 åpnet Festningstunnelen, i 1995 Ekebergtunnelen, i 2000 Svartdalstunnelen og i 2010 var hele Operatunnelen som hele tunnelsystemet nå heter ferdig.

Totalforvandling

Trafikken er borte fra sentrum. Alle kan puste lettet både inn og ut, og Bjørvika er totalt forandret etter at Norges største veikryss, Bispelokket, med 140.000 biler i døgnet, ble jevnet med jorden. Samtidig er kollektivtilbudet bygget ut med metrostandard på alle baner, T-baneringen og Lørenbanen er bygget, alle T-banevogner skiftet ut og nye trikker er bestilt. Blant annet.

Ingenting av dette hadde vært mulig uten en bunnsolid og varig enighet om de store infrastrukturprosjektene i Oslo-området gjennom de ulike Oslo-pakkene.

- Trist

Det er trist at Raymond Johansen ikke ønsker en bred og tverrpolitisk enighet.

Bruddet er svært alvorlig for finansieringen og utbyggingen av store nye kollektivprosjekter som Fornebubanen og ny T-banetunnel gjennom sentrum.

Blir vi ikke enige lokalt finnes det ikke penger i kassa til å bygge de viktige kollektivprosjektene. Da forsvinner statens bidrag på minst 10 milliarder kroner til å styrke kollektivtilbudet i Oslo-regionen til andre steder i landet.

Banal «monstervei-retorikk»

Som ved en skjebnenes ironi kom nyheten om at klimautslippene i Oslo øker under dette byrådet omtrent samtidig med at forhandlingene brøt sammen.

Dessverre vil sammenbruddet i finansieringen av kollektivtrafikken forsterke denne negative utviklingen. Dette er ikke tiden for politisk spill og banal «monstervei-retorikk».

Det er tiden for bred enighet om å fortsette arbeidet med å ta Oslo i en miljøvennlig retning. Det gjør vi ved å fortsette med politikken som har gjort Oslo til Oslo. Det innebærer å bygge ut kollektivtrafikken, og få trafikken under bakken.

Fortsatt muligheter

Det er fortsatt mulig å redde avtalen som gjør Oslo til en grønnere og triveligere by.

Men nå haster det for byrådsleder Raymond Johansen som så sent som i februar i år bekreftet at E18 må bygges. Nå er det opp til byrådslederen å få partene tilbake til forhandlingsbordet.

Det er et ledelsesansvar. Og det ansvaret hviler på Raymond Johansen.