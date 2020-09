Oslos badeanlegg forsinket igjen: - Jeg blir oppgitt og målløs

- Byrådet har snart klart å rote bort halve levetiden til dette badet, raser Venstre-politiker.

Ved nyttår stengte Tøyenbadet i Oslo, som nå er jevnet med jorden for å gi plass til et flunkende nytt badeanlegg til 1,4 milliarder kroner.

Da det gamle badet stengte, skulle et midlertidig basseng på Økern stå klart, men nå utsettes åpningen av badeanlegget nok en gang, får Nettavisen opplyst.

- Vi er nå i gang med arbeidet og har planlagt ferdigstillelse i løpet av 1. kvartal 2021, opplyser Ingvild Åsgård, kommunikasjonsansvarlig for Tøyenbadet.

FORSINKET: Slik blir det midlertidige badeanlegget på Økern. Anlegget skulle stått klart da Tøyenbadet ble stengt ved nyttår, men blir nå tidligst klart til bruk i første kvartal i 2021. Foto: Nuno Arkitektur/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

- Oppgitt og målløs

Forsinkelsen får Venstre i Oslo til å reagere kraftig.

- Jeg blir oppgitt og målløs, sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, til Nettavisen.

I desember i fjor lovet nemlig Oslos idrettsbyråd, Rina Mariann Hansen (Ap), at erstatningsbadet skulle stå klart før Tøyenbadet ble revet.

- Det skal være på plass til rivingen starter, sa Hansen til Aftenposten.

Med den siste utsettelsen blir konsekvensen at mange i Oslo blir stående uten et bade- og svømmetilbud i over ett år.

- Nå har byrådet snart klart å rote bort halve dette badets levetid. Man kan jo spørre seg om det i det hele tatt er noe poeng å bygge det hvis det bare skal være i drift i litt over ett år. Tenk på alle pengene de har kastet bort på dette tullet, sier Bjercke.

OPPGITT: Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, reagerer kraftig på at byrådet fortsatt ikke har klart å få på plass et midlertidig badeanlegg mens Tøyenbadet er stengt. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

- Halve tiden rotet bort

Forrige gang Nettavisen skrev om det midlertidige badet, i april, var det allerede sterkt forsinket. Prosjektet skulle da etter planen stå ferdig i løpet av året.



- Dette midlertidige badet skulle åpnet når Tøyenbadet stengte ved årsskifte i år, også skulle det være i drift til det nye Tøyenbadet åpner i 2023. Når det nå ikke åpner før tidligst første kvartal 2021 er altså nesten halve driftstiden på badet rotet bort, sier Bjercke oppgitt.

Sprekk på 31 mill.

Årsaken til den siste forsinkelsen, er at kostnadene har blitt høyere enn forventet.

- De innkomne tilbudene fra entreprenørene var ikke innenfor vedtatt kostnadsramme for prosjektet. Det gikk med en del tid til forhandlingsrunder og behandling av en tilleggsbevilgning til revidert budsjett i slutten av juni. Arbeidet kom i gang over sommeren og badet skal etter planen stå ferdig i løpet av 1. kvartal 2021, forteller Åsgård.

Bystyret vedtok en tilleggsbevilgning til badeanlegget på 31 millioner kroner i sitt møte 24. juni. Den totale kostnaden for det midlertidige badet er på 75 millioner kroner.

KOSTNADSSPREKK: Badeanlegget på Økern er nok en gang utsatt. Denne gangen på grunn av at prisen ble høyere enn politikerne hadde vedtatt, og derfor måtte gi en tilleggsbevilgning på 31 millioner kroner. Foto: Nuno Arkitektur/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Byråden: - Skjønner folk er misfornøyd

Nåværende idrettsbyråd i Oslo, Omar Samy Gamal (SV), sier folk må være tålmodige.

- Alle som er glad i svømming i Oslo merker at Tøyenbadet er stengt. Tøyen har stått for 30 prosent av kapasiteten i Oslo. Vi har vært forberedt på at det skal være noen magre år før det blir bedre, sier Gamal til Nettavisen, legger til:

- Nå har vi jo også smittevernbegrensninger i tillegg. Vi ber folk om å være tålmodige og bruke de andre badene. Flere av dem er nyoppusset.

Gamal vedgår at Oslo har en stor mangel på idrettsanlegg, og særlig bad.

- Det er ikke bygget nytt folkebad siden 1983. Det tar tid å bøte på dette. Det nye Tøyenbadet får åtte basseng mot dagens fem, og det blir mye bedre forhold. Vi jobber med nye bad på Stovner og Manglerud, og har begynt å se på løsninger for Oslo vest, sier byråden.

KJEDELIG: Idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) sier det er kjedelig med forsinkelser på det midlertidige badet, men ber folk være tålmodige - for det blir bedre. Foto: Sturlason (Oslo kommune)

Han påpeker også at bygging av bad er «noe av det dyreste og mest tidkrevende» de driver med».

- Det er kjedelig med forsinkelser på det midlertidige badet. Jeg skjønner folk er misfornøyd med tilbudet om dagen, men det blir bedre. Det skal bli lettere å lære seg å svømme i denne byen, sier Gamal.

Helsveiset stålbasseng

Svømmebassenget, som skal bygges ved siden av Løren skole på Økern, skal bygges som et helsveiset stålbasseng på 12,5 x 25 meter. Dybden blir varierende opp til 1,5 meter, slik at det også tilrettelegges for svømmeopplæring.

Over bassenget skal det bygges en konstruksjon i plast. Det blir også bygget to damegarderober, to herregarderober og en familiegarderobe.

STÅLKAR: Svømmebassenget som skal bygges ved siden av Løren skole på Økern, skal bygges som et helsveiset stålbasseng på 12,5 x 25 meter. Foto: Nuno Arkitektur/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Det nye Tøyenbadet skal etter planen åpne i 2023. Da skal det midlertidige badeanlegget på Økern gjenbrukes et annet sted.

«For å minimere miljøbelastningen har vi hatt et høyt fokus på gjenbruk. Det er planlagt at badet skal demonteres, og gjenbrukes et annet sted etter endt periode på Økern», skriver Kultur- og idrettsbygg på sine nettsider.