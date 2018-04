Oslos miljøbyråd har aldri møtt i rådet som skal sikre skogen rundt Oslo

Markarådets sekretariat kritiserer Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg for å aldri møte opp på møter i rådet, som skal passe på skogen rundt hovedstaden.

Rådet består av 18 personer, inkludert folkevalgte Lan Marie Nguyen Berg som er Oslo kommunes representant i Markarådet, her har hun ikke møtt opp en eneste gang, skriver Aftenposten.

I årsberetningen for 2016 og 2017 står det: «Markarådets arbeidsutvalg har merket seg at Oslo kommune ikke har prioritert oppmøte i rådet. Fast medlem i rådet har fravær på samtlige fire møter de to siste år.»

Leder for Markarådet og ordfører i Nittedal, Hilde Nysten Thorkildsen (Ap), sier hun er skuffet.

– Jeg har sendt en henvendelse til byrådslederens kontor, der vi etterlyste engasjement, men vi har ikke fått noe svar, sier hun til Aftenposten.

– Jeg synes det er trist og beklagelig. Oslo har en viktig stemme inn i markarådet, og den blir ikke hørt når Oslo ikke møter opp, sier hun videre.

Aftenposten skriver at byråd Berg ikke hadde muligheten til å kommentere kritikken, men får et svar fra byrådssekretær, Daniel Rees.

– Det er vi lei oss for. Årsaken er at byråden har en svært tett kalender, og det handler ikke om at byrådet ikke er opptatt av Marka, skriver Rees i en epost.

