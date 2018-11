Oslos narkomane skal flyttes igjen

Etter å ha blitt drevet fra sted til sted i hovedstaden i flere tiår, skal det åpne rusmiljøet flyttes igjen, men ingen kan si hvor de skal få et fristed.

Flertallet i Oslo bystyre jobber med et forslag om å gi byens narkomane et skjermet fristed der de lettere kan få hjelp, skriver Aftenposten.

– Hvis vi jager denne gruppen, vil den bare flytte til et annet sted. Derfor må det være et sted med hjelpetiltak. Målet er å hjelpe disse personene ut av miljøet og sluse dem inn i hjelpeapparatet, sier Aina Stenersen i Frp.

De siste årene har det åpne rusmiljøet hatt bussholdeplassen i Brugata som samlingssted etter at de ble flyttet fra Plata ved Oslo S. Tidligere har Slottsparken, Egertorget og Jernbanetorget vært faste tilholdssteder.

Nå legger altså politikerne opp til å finne et nytt sted. Vårt Oslo var først ute med å omtale at Arbeiderpartiet, MDG, Frp, SV og Venstre jobber med et forslag som skal behandles i partienes bystyregrupper før den går til bystyret.

– Vi ser utfordringer med flere åpne miljøer akkurat nå. Nå ser vi på hva som kan være gode løsninger, sier Mari Morken (Ap).

Ett sted som er diskutert, er Elgsletta ved Akerselva, men det er uaktuelt på grunn av skolene i området. Utover det vil ikke politikerne komme med konkrete forslag til steder, men lar dette være opp til byrådet, skriver Aftenposten.

