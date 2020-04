Oslos nye paradegate sperret av: Stor glassplate holdt på å falle i fortauet

Måtte lene 100 kilo glass på en kran.

Dronning Eufemias Gate i Oslo var sperret etter at en glassplate på det nye hovedbiblioteket i Bjørvika var i ferd med å falle i bakken. Like før klokka 16 melder politiet på Twitter at glassruta er trygt nede på bakken.

- Det gjenstår noe sikring av en annen rute på stedet før Dronning Eufemias gate kan åpnes i østgående retning igjen, skriver politiet.

- Det er en glassplate på cirka 100 kilo. Vi har sperret av området og det kommer til å ta en stund, sa operasjonsleder Vidar Pedersen ved Oslo politidistrikt til Nettavisen.

Nettavisens fotograf på stedet meldte at platen ble holdt oppe av en kran, og at glassplaten sto i fare for å rase i bakken.

En stor glassplate holdt på å rase fortauet ved Oslos nye paradegate. Foto: Alexander Winger

Pedersen forteller at det var en som jobbet ved det nye hovedbiblioteket som så at platen holdt på å falle ut fra femte etasje. De sperret av veien nedenfor og varslet politiet. Operasjonslederen sier at det er behov for to kranbiler for å redde glassplaten. Hvis det ikke er mulig å redde den, vil de la den falle kontrollert i bakken.

- De har en jobb å gjøre, så vi har sperret av område for at ingen skal bli skadet, sier han.

Dronning Eufemias gate er stengt i østgående retning inntil videre. Omkjøring, også for busser, er via Operagata.

Politiet sier at det må to kranbiler til for å redde glassplaten. På bildet ser du en kranbil som hindrer den fra å falle i bakken.