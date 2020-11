Oslos nyttårsfyrverkeri er avlyst: - Føles trist, men samtidig riktig

Koronasituasjonen tillater ikke den tradisjonsrike feiringen denne gangen.

- Det er leit å avlyse fyrverkeriet. Dette har i mange år vært et godt alternativ for feiring i Oslo, siden vi har et forbud mot fyrverkeri innenfor Ring 2. Å avlyse føles trist, men samtidig riktig. Det å samle så mye mennesker på en festnatt i sentrum i koronatiden, blir feil, forteller Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten, i en pressemelding.

Kommunen skriver videre at det erfaringsmessig samles tusenvis av mennesker på Rådusplassen og flere tusen på Furuset, hvert eneste år.

- Vi ønsker å legge til rette for en hyggelig og trygg inngang til 2021, og jobber nå med en ide for å markere nyttåret som både skal ivareta sosial avstand og forhåpentligvis gi oss en følelse av felleskap. Vi er ikke klare til å gå ut med detaljer om dette ennå, og vil måtte komme tilbake til det når vi har fått jobbet mer med ideene, sier Kongsteien.

Årets nyttårsfyrverkeri hadde et budsjett på 500.000 kroner, som var til fyrverkeri og vektere for å holde orden på menneskemengden.

