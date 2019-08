Oslos ordfører latterliggjør Frp-topp i video: - Det går fint å sykle med en vase

Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde latterliggjøres av Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV), men Tybring-Gjedde slår tilbake.

Tidligere denne uka lovde stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) kamp mot byrådets sykkelsatsing i Oslo. Han mente det bare var eliten som sykler, og påsto at det ikke er noen som handler en vase i Oslo sentrum, og frakter den hjem på sykkel.

«Ærlig talt, du går ned på Glassmagasinet for å kjøpe med den en svær vase. Skal du ha den i ryggsekken og sykle den hjem? Det er ikke sånn verden er», sa Tybring-Gjedde til TV 2.

Uttalelsen har nærmest satt fyr på sosiale medier, og blir gjort narr av fra flere hold. Nå har også Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) kastet seg på latterliggjøringen med en video på Twitter, der hun viser hvordan det er mulig å sykle med en vase.

Se videoen til ordføreren øverst i saken.

«Hei, Christian Tybring-Gjedde. Jeg skjønner at du synes det virker veldig vanskelig å få med deg en vase hjem fra butikken med sykkel, og nå skal jeg vise deg litt hvordan det er mulig. Enten kan du legge den oppi en kurv foran. Det er litt usikkert, så jeg velger å legge den bak i sykkelbagen min. Det går jo helt supert.», sier Borgen i videoen, før hun setter seg på sykkelsetet og konstaterer:

«Dette går jo helt strålende! Så Christian Tybring-Gjedde, dette går helt fint».



VASETRANSPORT: Marianne Borgen og Oslo SV har lagt ut en video på Twitter der Borgen viser hvordan man kan frakte en vase med en sykkel. Foto: Twitter

- For å bringe litt humor inn



Borgen, som torsdag var med på SVs valgkampåpning på Youngstorget i Oslo, sier videoen ble laget med et glimt i øyet.

- Det var for å bringe litt humor inn i valgkampen. Det er jo ikke så lenge siden Christian Tybring-Gjedde kom ut med en motstand mot at vi skal fjerne noen parkeringsplasser. Han sto vel i Gyldensløves gate, og fordi man skal lage sykkelvei må man fjerne parkeringsplasser der, forklarer Borgen til Nettavisen.

Hennes rådgivere fant fram mobilen, og filmet ordføreren utenfor rådhuset.

- Vi lagde en liten instruksjonsvideo med en litt stor og tung vase, om hvordan jeg da fikk plassert den på sykkelen min og fikk fraktet den pent hjem. Det var humor, men også for å slå litt tilbake på at det er jo ikke sånn at folk i denne byen trenger bil overalt i Oslo sentrum, sier hun.

HUMOR: Oslos ordfører Marianne Borgen smilte bredt da Nettavisen spurte henne om vaseuttalelsene til stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) under SVs valgkampåpning i Oslo torsdag. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Men gjør du ikke her narr av en politisk motstander?

- Nei, jeg håper i hvert fall ikke at det oppfattes sånn. Det er lov å bruke litt humor i valgkampen, tenker jeg, og Christian Tybring-Gjedde er ingen nybegynner i dette landskapet. Så jeg tenker at han tåler nok dette, og jeg håper han tar det med et smil, sier ordføreren.

- Ikke bare eliten som sykler

Til Nettavisen sa Tybring-Gjedde også at det var eliten i Oslo som sykler.

- Dette er for det første en veldig usosial og elitistisk politikk som Miljøpartiet de Grønne og sosialistene i Oslo legger opp for seg selv. For det er de som ikke har bil som nå rammer bilistene for at de selv skal få bedre sykkelmuligheter, sa han.

KRITISK: Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) vil stoppe byrådets massive sykkelsatsing i Oslo. Han mener det er alt for stort fokus på sykkel, og at det bare er eliten som sykler. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Tybring-Gjedde sier det bare er eliten som sykler og vil kjemper for å stoppe sykkelsatsingen i Oslo. Hva tenker du om det?

- Han brukte på en måte innslaget sitt til å kjempe mot en bedre tilrettelegging for syklende i denne byen. Min erfaring er at det er mange i denne byen som ønsker å bruke sykkel som framkomstmiddel, og det å gjøre det lettere tilgjengelig men også sikre en bedre trygget, er utrolig viktig, sier Borgen, og legger til:

- Jeg sykler en del selv, men ikke så mye på vinteren lenger. Men jeg merker fortsatt at det er mange områder hvor jeg blir redd å sykle på, og jeg vil avvise at det bare er eliten som sykler. Samtidig er det ikke en forventning om at alle mennesker i Oslo skal sykle. De aller fleste av oss trenger en effektiv kollektivtransport.

- Gammeldags måte å tenke på

Hun tviler på at Frp vil nå fram med sin sykkelmotstand.

- Dette er jo en tradisjonell Frp-sak hvor de ønsker å ikke gjøre noen ting ved å redusere biltrafikken, og det tror jeg er en gammeldags måte å tenke på hvis du vil gjøre denne byen mer miljø- og klimavennlig, sier Borgen.

- Men dere bruker jo hele 13 milliarder kroner på sykkelsatsingen. Kan ikke det ble litt vel mye også?

- Foreløpig er det i alle fall ikke for mye, fordi det er jo slik at Oslo var en veldig dårlig sykkelby. Jeg har syklet her i over 40 år og det har vært veldig utrygt og veldig farlig, og det at vi vet at flere ønsker å bruke sykkel som framkostmiddel er viktig å tilrettelegge for.

- Så det å ta med seg en vase bakpå sykkelen er da ikke noe problem slik du ser det?

- Vase-eksempelet var det jo Christian Tybring-Gjedde selv som la på et fat, så jeg tror at mindre innkjøp kan folk ta med seg på en sykkel eller i en sekk, så dette er ikke noe problem, sier ordføreren.

- Si fra hvis du trenger hjelp

Borgen er ikke den eneste som harselerer med vasekommentaren.

Matbestillingsappen Foodora har nå laget en reklamekampanje som er hengt opp i Oslo, der utspillet brukes.

«Si fra hvis du trenger hjelp til å levere en vase, Christian Tybring-Gjedde. Vi sykler den bort til deg», skriver Foodora på Instagram.

Rødt bystyrepolitiker Eivor Evenrud slenger seg også på:

«Tips til Tybring-Gjedde: Går du til fots ned, så er det neppe byrådets feil at du ikke finner bilen din utenfor Glassmagasinet», skriver Evenrud på Twitter.

Tybring-Gjedde: - Må gjerne bedrive harselas

Selv slår Tybring-Gjedde tilbake mot kritikken og latterliggjøringen.

- Ordføreren må gjerne bedrive harslelas, det har hun til felles med et samlet MSM (mainstream media, red. anm). Jeg tåler det, skriver Tybring-Gjedde i en epost til Nettavisen.

Han mener Borgen rett og slett mangler argumenter for sin egen politikk.

- Det som er bekymringsfullt er imidlertid at ordføreren mangler politiske argumenter for egen samferdselspolitikk. Butikker i sentrum varsler om svakt salg og mulige opphør og konkurs, og samtidig bedriver byrådet en politikk som innsnevrer veier, stenger veier, gjør gater enveiskjørte, setter ut kulverter, setter ut skulpturer og «utekontor», skriver Frp-politikeren, og legger til:

- Samtidig etableres det en rød sykkelautostrada gjennom hele byen forbeholdt folk som ønsker å sykle til jobben. Det er en politikk for de få, friske og priviligerte.

Han går også hardt ut mot byrådets fjerning av parkeringsplasser, og skriver at «i sin iver fjerner byrådet + Høyre 2500 parkeringsplasser som gjør at folk i utkanten av sentrum ikke finner parkeringsplass i nærheten av sine boliger».

- Bare for å virkelig markere den manglende solidariteten velger byrådet å skyve regningen over på de som ikke bruker sykkelautostradaen, nemlig bilistene. De som betaler regningen mister sågar sine parkeringsplasser, påpeker Tybring-Gjedde.