Østafjells: - Store sjanser for hvitt snødekke mange steder

Venter du på snøen Østafjells? Da har Meteorologisk institutt gode nyheter til deg.

OSLO (Nettavisen): - Fredag er det store sjanser for hvitt snødekke mange steder, melder Meteorologisk institutt om nedbørsprognosene. For de som venter på snøen Østafjells, kan dette være godt nytt. Andre vil fortvile. I kyststrøkene må du imidlertid regne med at nedbøren vil falle som sludd eller regn, skriver meteorologene på Twitter.

Temperaturene viser at det fortsatt er mildt om natta på fyrstasjonene i Sør-Norge, men i indre strøk er det kaldt. Skillet mellom vameste og kaldeste stasjon natt til tirsdag var 28,6 grader.

Det er fortsatt Nord-Norge som har mest snø å vise til så langt i vinter. Hos Vervarslinga i Tromsø ble det tirsdag målt 69 centimeter. Det er en økning på 10 centimeter siden mandag. Mange steder i Nord-Norge har en snømengde som er over normalen for årstida.

