OUS er bekymret: - Vi opplever 25 prosent reduksjon i antall henvendelser

Oslo universitetssykehus er bekymret for at flere sitter hjemme med akutte og alvorlige sykdommer uten å ta kontakt av frykt for smitte.

"Hjerneslag er ikke sesongbetont, så når ser vi en merkbar nedgang i antall pasienter som kommer til oss med mistanke om slag så syntes vi det er rart". Slik starter Oslo universitetssykehus en twittermelding med en påfølgende video der de forklarer at det er viktig at man tar kontakt med sykehuset dersom man er syk.

Nedgangen i antall henvendelser skal være så stor, at sykehuset nå ser seg nødt til å legge ut en video for å si ifra om at det er trygt å komme dit.

Se videoen Oslo universitetssykehus la ut på sin twitterkonto øverst i saken!

Merkbar nedgang

- Vi har en ganske merkbart nedgang av både pasienter med infarkter og TIA-pasienter (hjerneslag), sier enhetsleder i seksjon for hjerneslag, Anne Marie Dahl i en video Oslo universitetssykehus har lagt ut på twitter.

Sykehuset oppfordrer alle pasienter om å komme inn når de har symptomer på alvorlig sykdom.

Les også: Erna Solberg forsvarer WHO på amerikansk TV

- Jeg er redd for at det sitter noen hjemme i en leilighet eller hus med hjerneslag nå. Om de ikke får rett behandling kan det føre til varige mén, fortsetter Dahl i videoen.

25 prosent reduksjon i antall henvendelser

Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehis, Bjørn Atle Bjørnbeth understreker at pasienter kan være helt trygge på at de får god hjelp når de kommer til sykehuset, og at de også kan føle seg helt trygge på at de ikke blir smittet av koronaviruset.

- Det her er veldig alvorlig. Det representerer noe som vi ser innenfor en rekke fagområder nå, der vi ser så mye som en reduksjon på 25 prosent i antall henvendelser. Det syntes vi er skummelt, sier Bjørnbeth.

Han sier det er viktig at befolkningen vet at sykehuset er her for dem, og at alle som har symptomer som de normalt ville ha tatt kontakt med sykehuset for, også gjør det nå.

Les også: Slik behandles koronapasientene – nesten 100 utskrevet fra Ahus

Færre pasienter

Oslo universitetssykehus er ikke de eneste som har merket en nedgang i antall henvendelser. I Bergen er det en kraftig nedgang hos både fastleger, legevakt og akuttmottak, det skriver Bergensavisen.

I januar og februar mottok Akuttmottaket i Bergen cirka 110 pasienter i døgnet. Etter at regjeringen innførte de strenge tiltakene 12.mars har antall pasienter falt til 71 personer.

- Nedgangen gjelder både pasienter med innleggelsesdiagnose hjerneslag, hjerteinfarkt, brystsmerter og bruddskader. Samlet sett har det for disse pasientkategoriene vært en nedgang fra 477 pasienter i januar til 309 i mars, sier klinikkdirektør i Mottaksklinikken ved Haukeland sykehus, Anne Taule, til Bergensavisen (For abonnenter).