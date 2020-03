OUS-forsker med varsko: - Vi har ikke kontroll

Maner til mer drastiske tiltak.

Det var dramatiske scenarier som ble skissert under tirsdagens utgave av Debatten på NRK.

Lege og forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Rikshospitalet i Oslo, og som også har vært tidligere allmennlege, tegnet skrekkscenarier for smittespedningen, antall sykdomstilfeller og mulige døde som følge av koronaviruset.

Britene har anslått at selv om alle pasienter fikk behandling, ville 250.000 dø av koronaviruset i Storbritannia. Det er basert på en dødelighet på 1 prosent, som ansees optimistisk.

Konklusjonen er basert på de seneste dagenes beregninger av incentivplasser som følge av det dødelige Covid 19-viruset. Overført på USA snakker vi om mellom 1,1 og 1,2 millioner døde.

- Hvis du overfører tallene fra Storbritannia til her, tilsvarer det over 20.000 døde. Høres det riktig ut? spør programleder Fredrik Solvang.

- Det høres lavt ut. Jeg er enig med forskerne i alt de skriver, men sånn som de sa, dette er det mest optimistiske anslaget. Jeg tenker at det er optimistisk ut fra sånn som det ser ut nå, svarer Nyborg.

Solvang viser så til tall fra Folkehelseinstituttet, som anslår at så mange som 2,2 millioner nordmenn kan bli smittet. Da finner vi igjen tallet på drøyt 20.000. Med den italienske dødsraten på 6,7 prosent vil det si 150.000 nordmenn før dette er over, sier Solvang.

- Kan det virkelig skje? spør Solvang

- Jeg er redd ut i fra denne voldsomme smitteøkningen vi har sett her de siste dagene at vi kan risikere i løpet av en ikke veldig lang tid å komme i en posisjon hvor samfunnskritiske posisjoner kan være truet.

- Hvis helsevesenet slutter å fungere fordi for mange her blir syke, vil alt falle sammen, og da vil vi se tall som er verre enn det vi ser i Italia, så dette må Norge ta på det aller største alvor med en gang. Dette er åpenbart ikke influensa, og det likner mer på en pest, svarer Nyborg.

- Ute av kontroll

Forskeren mener spredningen av koronaviruset er ute av kontroll og tar til orde for full isolasjon.

– Vi må gjøre noe med dagens strategi. Vi må våkne, vi er nødt til å brette opp ermene og slåss, sier Nyborg.

Hun har doktorgrad i farmako-epidemiologi og mener at alvoret om spredningen og konsekvensene av koronaviruset ikke har gått opp for norske myndigheter og folk flest.

– Vi har ingen kontroll, det er ingenting som tilsier at kurven vil flate ut, sier Nyborg.

Vil ha mer drastiske tiltak

Hun mener enda mer drastiske tiltak må til for å stanse spredningen av viruset.

– Vi må sette en full karantene på alle som ikke har kritiske funksjoner i samfunnet. Sosial isolasjon er veldig effektivt, sier hun.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier i en kommentar at Norge satser alt på å redde så mange som mulig. Han mener Norge er et av de landene i Norge som gjør mest for å stanse spredningen av koronaviruset.

– Vi har ikke en strategi for å stenge ned landet og forsøke å stoppe spredningen totalt, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Han mener at det ikke er mulig å stoppe viruset fullstendig.

– Vi må la epidemien gå langsomt, slik at helsevesenet rekker å holde tritt med utviklingen. Det betyr at det blir dødsfall, sier Aavitsland.

Kritikk

På sosiale medier er det flere som har bitt seg merke i sekvensen på Debatten tirsdag kveld. Lege Preben Aavitsland mener Gunhild Alvik Nyborgs meninger ble for fremtrende i programmet.

- Nei, Fredrik Solvang, her var det dårlig fordeling av taletid. Dermed ble en rekke stridspunkter hengende i lufta, skriver han på Twitter.

Han får støtte av Gard Michalsen, som er sjefredaktør i E24.

- Kveldens show fra Fredrik Solvang var mest en øvelse i falsk balanse - med 40 minutter frykt fremstilt som viktigere enn fagfolkene som jobber med dette, uttaler Michaelsen på Twitter.

Pål Guldbrandsen, som er professor ved UiO, er også kritisk på Twitter til opptrinnet.

- Jeg er svært glad for at Gunhild Alvik Nyborg ikke leder norske helsemyndigheter. Og jeg er like glad for å leve i et land der hun kommer til orde. Men noen ekspert er hun langt ifra.

