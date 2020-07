Over 100 personer må i karantene etter smitteutbrudd i Bergen, melder Bergens Tidende

Langt over 100 personer i Bergen må i karantene etter at tre personer har testet positivt for koronaviruset de siste dagene, ifølge kommunen.

Foreløpig er det snakk om et tresifret antall personer som kan være smittet, opplyser Brita Øygard, direktør for Etat for helsetjenester i Bergen kommune til Bergens Tidende. Kommunen jobber nå med å finne ut hvor personene har vært. – Smitteoppsporingsarbeidet er ikke ferdig ennå. Vi tror det kommer til å være langt over hundre i karantene når vi er ferdige, sier hun. Kommunen er kjent med at de smittede har oppholdt seg på treningssenter, kjøpesenter og brukt kollektivtransport.