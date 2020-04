Over 10.000 døde i USA: - Dette er ikke akseptabelt

Nå raser New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, mot flere av de som koste seg ute i solen i New York helgen.

NEW YORK (Nettavisen): – Dette er totalt uakseptabelt. Det handler ikke om livet ditt. Du har ikke rett til å sette andres liv i fare, uttalte New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, på en pressekonferanse på mandag - samtidig som han viste frem bilder av folk koste seg og samlet seg rundt om i New York.

Bildene han viste frem ble tatt i Domino Park i Brooklyn og Union Square på Manhattan i helgen.

Guvernøren sier folk setter liv i fare ved å bevege seg så fritt og tett som bildene viser.

4758 dødsfall bare i New York

Ifølge Reuters har USA nå passert 10.000 døde som følge av koronaviruset. New York-guvernør Andrew Cuomo uttaler mandag at det bare i New York er registrert 4758 dødsfall.

Se pressekonferansen med Andrew Cuomo her:

USA er det landet med tredje høyest antall dødsfall i verden som følge av koronapandemien. Kun Italia og Spania har flere.

Ifølge nyhetsbyrået er det registrert over 336.000 smittetilfeller i USA. Over 10.000 er nå døde, nærmere bestemt 10.252.

Over 4700 personer er nå døde i New York som en følge av koronaviruset, opplyste New Yorks guvernør Andrew Cuomo på mandag. Foto: Facebook

- Det er et godt tegn

New York-guvernør uttalte på en pressekonferanse mandag at antall sykehusinnleggelser har gått ned sammenlignet med de siste to dagene.

- Det er et godt tegn, sier Cuomo ifølge CNN.

Tallet på antall døde har nå også flatet seg ut, to dager på rad.

- Nå ser vi en avflatning for to dager, men det er ikke bare gode nyheter. New York er fortsatt den mest berørte staten og New Jersey har store vansker, fortsetter guvernøren.

New Yorks guvernør Andrew Cuomo viste på mandag de ferske tallene som viser nedgang i antall sykehusinnleggelser i New York. Foto: Facebook

Cuomo sier også at New York må fortsette med sosial distansering også fremover.

Alle skoler og ikke-kritiske arbeidsplasser vil forbli stengt frem til 29. april.

New Yorks guvernør Andrew Cuomo kan også vise til nedgang i antall pasienter som intuberes . Intubasjon er den medisinske betegnelsen på det å føre et plastrør ned i luftrøret. Foto: Facebook

I New York har man lenge sett etter tegn på at høyden kan være nådd, og på søndag ble det presentert tall som kan gi grunn til håp. Før første gang gikk nemlig antall døde på et døgn ned, fra 630 til 594 på søndag.

Mandag ble det meldt om til sammen 599 døde, noe Cuomo anser som to dager på rad med en utflatning. Antall døde er dermed oppe i 4758 i New York.

I en tidlig beregning ble det sagt at New York hadde behov for 110.000 sykehusplasser. Det ble deretter justert ned til 55.000 plasser. Mandag ble det presentert en ny analyse som tar høyde for at det trengs i underkant av 20.000 sykehusplasser i New York. Foto: Facebook

- Du har ikke rett til å sette andres liv i fare

Cuomo har innført strenge restriksjoner når det gjelder folks bevegelsesfrihet og sosial distanse. Mandag kunngjorde han også at boten for å bryte bestemmelsene blir hevet fra 500 til 1.000 dollar, i overkant av 10.000 kroner.

Han vil at politiet skal gå mer «aggressivt» til verks for å håndheve restriksjonene.

– Det handler ikke om livet ditt. Du har ikke rett til å sette andres liv i fare, sa han, ifølge CNN.