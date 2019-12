Over 100.000 kroner samlet inn til Gunnar Stålsett

DØMT: Tidligere biskop Gunnar Stålsett og Lula Tekle i rettssalen torsdag. Over 100.000 kroner er samlet inn for å dekke Stålsetts bot. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Over 100.000 kroner er fredag samlet inn for å dekke boten den tidligere Oslo-biskopen Gunnar Stålsett fikk for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Silje Haavet Golden har etter rettssaken startet opp en innsamlingsaksjon på Spleis for å betale Stålsetts bot. Stålsett ble i Oslo tingrett ilagt en bot på 10.000 kroner for brudd på punktet i utlendingsloven som omfatter bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven. Les også Dømt til betinget fengsel og bot på 10.000 kroner Bakgrunnen er at han i 14 år har hatt en ureturnerbar kvinne fra Eritrea, Lula Tekle, ansatt. Golden opplyser i en epost til NTB at Stålsett ønsker at pengene som er tiltenkt ham skal doneres til organisasjonen Mennesker i Limbo, som jobber med papirløse asylsøkere. Han vil selv dekke boten av egne midler. Hun legger til at innsamlede midler over 80.000 kroner vil gå til samme organisasjon. En del av de innsamlede pengene vil også bli gitt i gave til Lula Tekle. Les også Eritreeren som jobbet for Stålsett: – Jeg er lei meg Det var Vårt Land som først omtalte innsamlingen. – Takk for at du, Gunnar, viser en moralsk styrke som prest og at lovverk ikke alltid er etisk riktig å følge. Du er god!, skriver en av giverne. (©NTB)

Reklame Gavene du kan kjøpe helt frem til julemiddagen