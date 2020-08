Over 18 millioner koronatilfeller i verden - her skyter smitten i været

Fra tirsdag er det totalt nedstengning i Manila. I Argentina opplever man sin hittil verste koronauke og forlenger nedstengningen til 16. august.

Antallet smittetilfeller globalt passerte søndag 18 millioner. Få steder går antallet påviste smittetilfeller brattere i været enn i India, Sør-Afrika, Colombia, Argentina og Filippinene. Dette er noen av landene som totalt har høyest antall påviste smittetilfeller i verden, men også den høyeste andelen nye tilfeller de siste ukene.

Det viser en sammenligning Nettavisen har gjort med tall fra det europeiske smittevernbyrået ECDC per søndag 2. august.

I India, med 1.750.723 påviste smittetilfeller hittil, ble 673.105 av tilfellene påvist i 14-dagers perioden fram til ECDC-rapporten søndag. Det utgjør 38,45 prosent av tilfellene totalt i India. For Argentina er antallet 37,64 prosent, for Colombia 37,72 prosent, for Filippinene 33,52 prosent og for Sør-Afrika 30,28 prosent.

I USA, som med 4,6 millioner smittetilfeller totalt er landet som topper smittestatistikken, er 19,67 prosent - nær 1 av 5 - av smittetilfellene påvist i denne perioden.

Argentina: Den verste koronauka hittil

I Argentina har man lagt bak seg den verste uka i koronapandemien så langt, melder engelskspråklige Buenos Aires Times. Fredag sa president Alberto Fernández at regjeringen vil forlenge den gjeldende nedstengningen inntil 16. august.

- De siste dagene ser vi at viruset sirkulerer og at det påvises flere og flere smittetilfeller. Alt dette fører til sykehusinnleggelser og dessverre dødsfall, sa presidenten i en TV-tale.

Av 5000 tilfeller påvist søndag, stammer 3797 tilfeller fra Buenos Aires-området.

RASKT STIGENDE: Smittetallene skyter nå kraftigst i været i India, Colombia, Sør-Afrika og Filippinene viser koronatall fra det europeiske smittevernbyrået ECDC, her illustrert med graf fra Our world in Data. Foto: (Our World in Data)

Filippinene: Totalt nedstenging i Manila

På Filippinene varsler helsevesenet at de er i ferd med å tape kampen mot koronaviruset, melder NTB via nyhetsbyråene AFP og AP.

President Rodrigo Duterte ga mandag beskjed om at 27 millioner mennesker i Manila og fire omliggende provinser på Luzon fra tirsdag omfattes av nesten total nedstengning. Det er en firedel av landets befolkning.

I to uker blir offentlige kommunikasjoner og fly stanset, bare et begrenset antall butikker får holde åpent, og restauranter må bare selge hentemat. Folk får bare gå ut i helt nødvendige ærend.

Siden juni er antall smittede femdoblet, og bare søndag ble det registrert 5032 nye smittede. 103.000 mennesker er registrert smittet hittil, og over 2000 har dødd.

Nedstengningen innføres etter at 80 legeforeninger ba Duterte skjerpe tiltakene siden landets sykehus er overbelastet og har begynt å avvise syke pasienter. De sier at tusener av helsearbeidere er smittet.

- Vi har virkelig kommet til kort

- Vi har virkelig kommet til kort. Ingen ventet at tusener av mennesker ville dø på én dag, sier Duterte.

Trass i de dystre utsiktene har Duterte hittil nølt med å iverksette kraftige tiltak etter at en tidligere nedstengning førte til et kraftig fall i økonomien og at millioner mistet arbeidet.