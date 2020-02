Over 20 redningsarbeidere mistet livet i snøskred i Tyrkia

Minst 21 tyrkiske redningsarbeidere har mistet livet etter at de ble tatt av et snøskred øst i Tyrkia, opplyser lokale myndigheter.

Snøskredet rammet redningsarbeidere som onsdag ble sendt ut for å lete etter to personer som var savnet etter et skred dagen før, opplyser ordføreren i byen Bahcesehir øst i Tyrkia.

Det ble først oppgitt at åtte redningsarbeidere omkom, men kort tid etter hadde dødstallet steget til 21. I alt 300 redningsarbeidere var sendt til stedet etter at minst fem personer omkom i det første skredet tirsdag kveld.

Det første skredet rammet en brøytebil og en minibuss. Området ligger i et fjellområde like ved grensen til Iran.

