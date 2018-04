Over 200 barnesoldater løslatt i Sør-Sudan

200 barnesoldatene er løslatt i Sør-Sudan. Det skjer i forbindelse med en avtale som skal sørge for at over 1.000 barnesoldater blir løslatt innen høsten.

Barna ble løslatt og avvæpnet under en seremoni i en landsby vest i Sør-Sudan, Ifølge UNICEF. Det er fortsatt 19.000 barnesoldater i det krigsherjede landet.

– Ingen barn skal noensinne måtte bære et våpen og krige, sa UNICEFs representant i landet, Mahimbo Mdoe, under seremonien.

Nå skal barna gjennom et integreringsprogram for å komme tilbake til samfunnet. Dette er den andre løslatelsen i forbindelse med avtalen. I februar ble 300 barn løslatt.

Det er de væpnede gruppene Sør-Sudans frigjøringsbevegelse (SSLM) og SPLM-IO som løslot barna.

Over 2,5 millioner har blitt fordrevet fra hjemmene sine siden borgerkrigen brøt ut i 2013.

(©NTB)

