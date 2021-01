Over 2000 slipper karantene hver dag - et fåtall på karantenehotell: - Vanvittige tall

- Vi kan ikke akseptere så høye tall, sier Senterpartiets helsepolitiske talsperson.

Onsdag kunne Nettavisen fortelle at hver fjerde person som har reist inn til Norge fra utlandet de siste tre ukene, har sluppet karantene. Det har fått flere til å reagere.

Tallene fra innreiseregisteret til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), viser at det er et stort antall personer som daglig har fått unntak fra karantenebestemmelsene - og et fåtall som nå benytter seg av karantenehotell.

Den siste uken har i gjennomsnitt over 2000 reisende sluppet karantene daglig. Søndag og mandag denne uka var tallene enda høyere, da nærmere 3000 fikk unntak fra de strenge reglene.

- Det er vanvittig høye tall. Vi kan ikke akseptere så høye tall, og må gå gjennom det nøye, sier Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe, til Nettavisen.

Fra nyttår og frem til onsdag var det gjort unntak fra reglene om karanteneplikt i 41.034 av reisene inn til Norge, enten med fly eller via en av landets grenseoverganger. Totalt ble det foretatt 161.973 reiser inn i landet i denne perioden, viser tallene.

Noen timer etter Nettavisens sak onsdag ettermiddag, strammet imidlertid regjeringen inn og varslet på en pressekonferanse at bare nødvendige reiser nå vil tillates over landegrensene fra midnatt natt til fredag og to uker fram i tid.

- Det er et paradoks

Men grensestengingen kommer lovlig sent, mener Toppe. Hun er bekymret for at de mange tusen som allerede har kommet til landet, slipper karantene.

- Det er veldig mange uansett om det er innenfor unntakene, og det er hver dag. Det er ikke tillitsvekkende når vi ser at det er så vanvittig mange som får karantenefritak, sier hun.

Toppe påpeker at karanteplikten er det aller viktigste for å unngå importsmitte.

- Politikerne har ofte hengt seg ensidig opp i testing, men det er jo karanteneplikten som gjelder og den må ligge i bunnen. Det er helt grunnleggende, og hvis vi svikter på det har vi ikke kontroll lenger, advarer hun.

Hun mener regjeringen rett og slett har sviktet i oppfølgingen.

- Derfor er det enormt skuffende at regjeringen ikke har sørget for bedre kontroll med karanteneplikten. Vi så dette allerede i sommer, da regjeringen hadde latt industrien diktere store unntak i karantenebestemmelsene. Det var svært uheldig. Vi ser at det samme gjentar seg nå, at karanteneplikten som regjeringen selv har fremhevet som viktig, ikke blir kontrollert. At så mange selv i disse dager kommer inn uten å gå i karantene, er lite betryggende, sier Toppe.

Sp-politikeren mener det er et paradoks at blant annet nøkkelpersonell, som helsepersonell fra Sverige, har kunnet reise fram og tilbake over grensen fram til nå.

- Når smitten blir så stor og risikoen så stor som nå, må vi også se på om alle disse kan reise fram og tilbake som før. Kanskje noen må få valget om å bli her, sier hun.

5300 på karantenehotell

Innreiseregisteret avslører også at det er flest som har gjennomført den pålagte karantenen i egen bolig, om man kommer fra røde land med mye smitte.

Disse personene må da tilbringe 10 døgn hjemme, som er kravet til karantene. Men de kan slippe unna med sju døgn dersom de tester negativt for covid-19 to ganger.

Så langt i år har totalt 84.762 av de reisende registrert at de tar karantenen hjemme.

Samtidig viser tallene at det er kun 5326 personer som har tilbrakt karantenen på et karantenehotell fra nyttår og fram til onsdag. Den siste uken har det i gjennomsnitt vært 90 personer på disse hotellene, som er plassert ved landets flyplasser.

- Vi er for økt bruk av karantenehotell, for om tilliten misbrukes er man nødt å innføre med strenge tiltak. Og det haster, sier Toppe om det.

Etter massiv kritikk endret regjeringen reglene for hvem som må på karantenehotell den 13. desember i fjor. Nå slipper de reisende karantenehotell om man kan dokumentere at man har et egnet sted å være i karantenetiden.

Disse slipper karantene Her er unntakene som gis fra karantenereglene (fram til midnatt natt til fredag) Personer som kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har hatt covid-19. Personer som kommer til Norge for å gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn. Tilsvarende gjelder de som kommer tilbake til Norge etter å ha gjennomført samvær i utlandet. Dette gjelder ikke for personer som ankommer fra Storbritannia eller Sør-Afrika. Personer som pendler mellom Norge og områder i Sverige og Finland i forbindelse med sin daglige jobb. Personer som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner. Personer som skal besøke nærstående som er alvorlig syk eller døende, eller delta i bisettelse eller begravelse til nærstående. NB! Alle reisende må registrere opplysninger som er nødvendig for å etterleve karanteneplikten, og registrerer reisen selv her. Noen av reisene er registret fram i tid, fordi det er mulig å registrere reisen 72 timer før ankomst.

Listhaug: - Bør strammes inn

Frp-nestleder Sylvi Listhaug reagerer kraftig på at så få er på karantenehotell.

- Fremskrittspartiet har tatt til orde for at ordningen med karantenehotell burde strammes inn. Tallene her er et bevis på at det hadde vært riktig å gjøre, sier Listhaug til Nettavisen, og påpeker:

- Vi vet at en del bedrifter håndterer dette selv på en god måte. Men det er også svært mange som reiser inn i Norge og som vi ikke har oversikt over om de tester seg og om de følger karantenereglene, sier hun.

I 26.983 av reisene er det registrert at oppdragsgiver sørger for egnet oppholdssted i karantenen, og i 2648 av reisene er det benyttet et egnet oppholdssted uten nærkontakter.

- Flere organisasjoner har meldt fra om at en del blir tvunget på jobb av arbeidsgivere uten at de har fullført karantene. Dette understreker også hvorfor karantenehotell burde være obligatorisk for mange flere, sier Listhaug.

Tallene fra DSB viser også at det i 1220 reiser ble gitt unntak fra karantenereglene på grunn av samvær med barn i Norge.

Stenger grensene

Selv om regjeringen praktisk talt nå vil stenge grensene, er det fortsatt noen unntak fra karantenereglene. Blant annet for foreldre som skal ha samvær med sine barn.

Flesteparten av de som har reist inn i landet siden nyttår, kommer fra Sverige. totalt 51.937 av reisene har blitt foretatt fra vårt naboland de siste tre ukene. Nest flest har det kommet fra Polen, totalt 24.893 reiser er registrert fra det landet.

Bakgrunnen for de høye tallene er blant annet at det har vært karanteneunntak for personer som pendler til jobb mellom Norge og Sverige og Finland.

- Bør lettes om to uker

Listhaug mener det var helt nødvendig å stramme inn ved grensene.

- Det var helt nødvendig å stramme inn på hvem som har adgang til landet. Men dette har selvsagt store konsekvenser for mange bedrifter og personer. Derfor må tiden nå brukes til å få kontroll på testing, karantene og sikre oversikt over hvem som kommer inn i Norge, slik at restriksjonene kan lettes om to uker, sier hun.

Hun viser til at Fremskrittspartiet allerede i august i fjor foreslo obligatorisk testing ved grensene, noe regjeringen innførte den 18. januar i år.

- Hadde regjeringen hørt på Frp som foreslo obligatorisk testing allerede i august kunne hele stengningen av grensen vært unngått. Det gjenstår også å se om de følger opp reglene som nå er laget i praksis. Det hjelper ikke med fine regler på papiret som vi har hatt lenge, sier Listhaug til Nettavisen.

Mange tester seg ikke

Onsdag kunne NRK også melde at myndighetene ikke klarer å håndheve påbudet om å teste seg ved grensen.

- Det er ingen som har hjemmel til å tvinge folk til å teste seg, sa beredskapsleder i Halden kommune, André Aronsen, til tv-kanalen.

Ved testsenteret på Svinesund, som er landets største grenseovergang, kjører de fleste rett inn i landet uten å ta en koronatest. Dette blir det imidlertid nå en slutt på fra fredag, når kun de med nødvendig ærend i Norge vil slippe inn.

Siden uke 1 har smittetallet falt med 53 prosent, viser den siste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) som ble lansert onsdag. De to siste ukene har det vært en klar nedgang i antall meldte koronatilfeller, ifølge rapporten.

I uke 3 er det så langt meldt om 2180 tilfeller. Det er en nedgang på 27 prosent sammenlignet med uke 2 og 53 prosent siden uke 1, da det ble meldt om 4645 tilfeller. R-tallet, som antyder hvor mange en smittet person smitter videre, er nå på 0,6.

