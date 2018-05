Over 20.000 krever at protestleder blir Armenias nye statsminister

Over 20.000 mennesker er samlet i Armenias hovedstad Jerevan for å kreve at protestlederen Nikol Pasjinian blir landets nye statsminister.

Pasjinian advarer samtidig politikere i nasjonalforsamlingen om at det vil bryte ut en «politisk tsunami» hvis han ikke blir regjeringssjef.

Demonstrantene ropte slagord om at protestlederen må bli statsminister, samtidig som de fulgte med på en direktesending fra møtet i nasjonalforsamlingen via en gigantisk skjerm, melder en AFP-journalist.

Pasjinian er den eneste nominerte statsministerkandidaten før avstemningen i nasjonalforsamlingen tirsdag. Det republikanske partiet – regjeringspartiet – har parlamentarisk flertall, men har ikke nominert en egen kandidat.

– Advarer mot tsunami

Pasjinian hevder at den avgåtte statsministeren Serzj Sargisian og en annen politisk veteran, Robert Kocharjan, planlegger å ta tilbake makten.

Det vil i så fall øke risikoen for en «virkelig politisk tsunami», framholdt Pasjinian under et møte i nasjonalforsamlingen søndag.

– Jeg ber alle om å gå ut i gatene fordi de nok en gang ønsker å stjele folkets seier, sa Pasjinian som trenger stemmer fra seks av regjeringspartiets representanter for å bli statsminister.

– Mot nepotisme

Pasjinian har under de siste ukenes masseprotester lovet å kjempe mot nepotisme og korrupsjon og få Armenia inn på et nytt spor. Han har blitt en svært populær mann som har greid å samle titusener i gatene rundt omkring i landet.

Politikere fra regjeringspartiet har imidlertid anklaget ham for å fremme egne interesser. Det republikanske partiet har hatt makten nesten uavbrutt fra den tidligere Sovjet-republikken ble et selvstendig land i 1991.

Krisen brøt ut etter at Sargisian gikk nærmest direkte fra å være president til statsminister, samtidig som flere av presidentens fullmakter tidligere er blitt overført til statsministeren.

Som følge av demonstrasjonene gikk han av for en drøy uke siden, kort tid etter at han hadde tatt fatt på statsministerjobben.

