Over 26.000 husstander får nytt postnummer

1. oktober skal 19 byer og tettsteder deles inn i flere postnummer, for å gjøre jobben enklere for postbudene.

- Bakgrunnen for at en del steder splittes, er at det vil gjøre distribusjonen av pakker og brev enklere. De nye postnumrene kommer i hovedsak i utkanten av poststedene, skriver Posten Norge i en pressemelding torsdag.

26.500 husstander og 2400 bedrifter får nemlig ny postadresse. Alle som berøres av endringen vil få varsel fra Posten, og det vil også legges ut en detaljert oversikt over endringene på Bring sine nettsider.

- Endringer av postnummer kommer ofte fordi noe steder får flere innbyggere. Av og til endres også postnummer etter forslag fra kommune, organisasjoner eller velforeninger. Vi beslutter endringene ut fra ønske om en så korrekt og effektiv postdistribusjon som mulig, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten i pressemeldingen.

I en overgangsperiode vil man imidlertid få post til det gamle postnummeret sitt. Etter hvert vil imidlertid dette forsinke postgangen, og det er derfor viktig for Posten at alle som berøres av endringene varsler kontaktene sine om det nye postnummeret.

Dette er byene og tettstedene der postnummer splittes:

1400 Ski får i tillegg postnumrene 1423, 1424 og 1425 Ski.

1472 Fjellhamar får i tillegg postnumrene 1462, 1463 og 1464 Fjellhamar.

1473 Lørenskog får i tillegg postnummeret 1461 Lørenskog.

1540 Vestby får i tillegg postnumrene 1542, 1543 og 1544 Vestby.

1640 Råde får i tillegg postnummeret 1643 Råde.

4100 Jørpeland får i tillegg postnumrene 4103, 4104 og 4105 Jørpeland.

4120 Tau får i tillegg postnummeret 4121 Tau.

4330 Ålgård får i tillegg postnumrene 4331 og 4334 Ålgård.

4352 Kleppe får i tillegg postnumrene 4350 og 4351 Kleppe.

4400 Flekkefjord får i tillegg postnumrene 4404, 4405, 4406 og 4407 Flekkefjord.

4900 Tvedestrand får i tillegg postnumrene 4903, 4904 og 4905 Tvedestrand.

6856 Sogndal får i tillegg postnummeret 6857 Sogndal.

7300 Orkanger får i tillegg postnummeret 7303 Orkanger.

7374 Røros får i tillegg postnummeret 7375 Røros.

8250 Rognan får i tillegg postnumrene 8252 og 8253 Rognan.

8517 Narvik får i tillegg postnummeret 8519 Narvik.

8520 Ankenes får i tillegg postnummeret 8521 Ankenes.

9151 Storslett får i tillegg postnummeret 9154, 9157 og 9158 Storslett.

9900 Kirkenes får i tillegg postnummeret 9901 Kirkenes og 9911 Jarfjord.





Det gjøres også følgende endringer i postnummer og poststedsnavn: