Over 30 grader temperaturforskjell i Norge lørdag

Mens Sør og Østlandet hadde en drømmelørdag var det like over null lengst i nord.

Lørdag var en god og varm dag for mange på Sør- og Østlandet. Flere steder bikket temperaturen over 30 grader, og det mye sol. Aller varmest var det ifølge yr.no i Gulsvik i Buskerud med 31,8 grader.

Lenger oppe i nord, nærmere sagt Lenaugsstraumen i Troms fikk en kald lørdag. Der var det nemlig 0,3 varmegrader ifølge yr.no. Temperaturforskjellen er da svimlende 31,5 grader.

- Klare temperaturforskjeller i forhold til årstid

Det var over 30 grader flere steder både i Buskerud og i Telemark lørdag. Vakthavende meteorolog hos Storm Geo, Beate Tveita bekrefter at det var over 30 graders temperaturforskjell i Norge lørdag.

- I Gulsvik i Buskerud var det 31,8 varmegrader, mens det i fjellområdene i Finnmark var -0,4 grader. I fjellområdene i Troms var det 0,6 grader. Så det er rundt 30 graders forskjell, sier Tveita til Nettavisen.

VARMT OG KALDT: Gulsvik i Buskerud var den store temperaturvinneren lørdag, mens Lenangsstraumen i Troms var den store temperaturtaperen. Foto: Skjermdum/Yr.no

Hun forteller at det er klare temperaturforskjeller i forhold til årstid.

- I nord er det litt kjøligere enn normalt, mens det på Østlandet er det litt varmere enn normalt. Da får man den kontrasten der med litt kjøligere og litt varmere enn normalen, og da kommer plutselig den store temperaturforskjellen, sier Tveita.

Hun legger til at selv om det er litt over og litt under normalen så er dette sånt som skjer.

- Været er på to motsatte sider i nord og i sør.

Litt varmere mandag

Hele neste uke vil generelt være kjølig for årstiden ifølge meteorologen, og at det er en stor forskjell fra fjorårets hete. De som bor i nord kan trøste seg med at mandag vil bli litt varmere enn det de to siste dagene har vært.

- Det blir jo ikke varmt neste uke for å si det sånn, men i forhold til slik det har vært de to siste dagene vil temperaturen stige litt. I Hammerfest er det akkurat nå 5 grader, og der vil temperaturen stige opp til 10-12 grader mandag. Utover uka vil det imidlertid synke til godt under ti grader igjen, sier Tveita.