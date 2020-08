Over 300 personer i karantene etter smitteutbrudd på treningssenter i Oslo

10 personer er smittet etter et utbrudd ved et treningssenter i hovedstaden.

Oslo kommune håndterer et smitteutbrudd hos personer som har trent på Crossfit Gamlebyen i perioden 9. august til og med 12. august.

Oslo kommune, ved smittevernoverlegen og Bydel Gamle Oslo, har i samråd med Folkehelseinstituttet besluttet at alle som har trent på Crossfit Gamlebyen i den aktuelle perioden skal være i karantene i 10 dager fra siste trening på Crossfit Gamlebyen, for å unngå videre smittespredning. Det er i overkant av 300 personer som dette gjelder for, skriver kommunikasjonssjef i Oslo kommune, Christian Ekker Larsen, i en pressemelding.

– Oslo kommune jobber med å ringe alle for å tilby test, opplyser han videre.

Det er så langt 10 smittede knyttet til dette utbruddet. Seks smittede har vært på treningssenteret, fire andre er smittet igjen av disse seks.

– Ledelsen på Crossfit Gamlebyen har vært meget behjelpelig med å håndtere dette på en god måte og har også bistått i å redusere smitte ved å holde senteret stengt hele denne uken i tillegg til å gi informasjon til medlemmer, avslutter Ekker Larsen.

– Vi har gjort alt vi kan. Vi har stengt denne uken og tar vårt samfunnsansvar, sier daglig leder og eier av treningssenteret Glenn Rune Olsen til Nettavisen.

– Vi følger utviklingen tett. Etter planen håper vi å åpne igjen på mandag, fortsetter han.

STENGT: Lørdag la treningssenteret ut denne meldingen på sin Facebook-side. De hadde da sendt mail til alle sine medlemmer, ifølge daglig leder Glenn Rune Olsen. Foto: Skjermdump

– Alle mennesker som er berørt av dette her fikk mail fra oss 13. august, forteller Olsen til Nettavisen.