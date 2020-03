Over 3000 døde av koronaviruset i USA - 37.820 globalt

Antall døde i USA har passert 3000 personer, ifølge koronatelling fra Johns Hopkins University.

Med 163.429 smittede personer, er USA det landet med flest bekreftede koronatilfeller, foran både Italia, Spania og Kina, melder NTB. På verdensbasis er det nå 786.228 smittetilfeller og 37.820 koronadøde, ifølge Johns Hopkins University.

Tirsdag er det bekreftet 3008 døde med koronasmitte i USA, skriver The Washington Post med henvisning til Johns Hopkins University.

Det første registrerte koronaofferet i USA var en 58 år gammel mann nær Seattle som døde 29. februar.

Nyhetskanalen CNN teller antall koronadøde i USA og betegner delstaten New York som episenteret i utbruddet med over 66.000 bekreftede smittetilfeller og over 1200 døde per mandag. Sett i forhold til innbyggertallet betyr det 342 smittetilfeller per 100.000, men samtidig er det mørketall fordi mange ikke blir diagnostisert.

Mandag ankom det militære hospitalskipet USNS Comfort New York, som ledd i innsatsen for å håndtere koronaepidemien i byen.

Skipet fra den amerikanske marinen har 1000 sykesenger og skal brukes til å behandle pasienter som ikke er smittet av koronaviruset, men som trenger helsehjelp av andre årsaker. Dermed kan de regulære sykehusene konsentrere innsatsen om koronasyke, melder NTB.