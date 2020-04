Over 4000 døde av koronaviruset i USA

Over 4000 mennesker har så langt mistet livet som følge av covid-19 i USA.

Det viser tall fra Johns Hopkins University sent tirsdag kveld lokal tid.

Med over 188.000 smittede personer, er USA er det landet i verden med flest bekreftede tilfeller, foran både Italia, Spania og Kina. Det har president Donald Trump begrunnet med at ingen har gjennomført flere tester enn USA.

Under en pressekonferanse om koronautbruddet tirsdag advarte Trump om at de nærmeste to ukene kan bli «veldig smertefulle» for USAs befolkning og at så mange som 240.000 kan miste livet.

En stadig endring i budskapet har skapt mer frykt, forvirring og mistillit, skriver nettstedet Politico og viser blant annet til at CDC, etaten med hovedansvar for beskyttelse av folkehelsa i USA, først sa at amerikanerne ikke ville trenge ansiktsmasker, men nå sier at det kan bli aktuelt og videre at unge mennesker ikke er i risikosonen, mens tallene fra New York setter spørsmålstegn ved det.

- Covid-19-pandemien er en trussel vi ikke har stått overfor før. Jeg tror folk forstår at vi lærer mer hver dag, uttaler tidligere CDC-sjef Tom Frieden til nettstedet.

Et hett tema på pressekonferansen i Det hvite hus tirsdag var cruiseskipet Zaandam.

President Donald Trump oppfordrer Florida til å åpne havna for det koronarammede cruiseskipet og ber guvernøren endre sin holdning.

En rekke personer om bord i skipet har meldt om influensalignende symptomer. Fire personer er døde, og minst to andre har fått bekreftet koronasmitte. 193 personer har symptomer på influensa.