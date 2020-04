Over 40.000 koronadødsfall i USA

Tallet på registrerte koronadødsfall i USA har passert 40.000, ifølge oversikten til Worldometer.

Den dystre milepælen ble passert søndag kveld norsk tid. Worldometer har løpende oppdatering av alle registrerte smittetilfeller og dødsfall i alle verdens land.

USA er det landet i verden som er hardest rammet av koronapandemien, der over 750.000 er bekreftet smittet av viruset. Etterfulgt av Italia med over 23.600 dødsfall og Spania med over 20.500. Globalt har over 160.000 mennesker dødd av koronavirus.

For å håndtere krisen har landet blant annet utviklet en ny hurtigtest for viruset, der målet er å gjennomføre én million tester per måned. Det hvite hus og Kongressen er i ferd med å bli enige om en ny krisepakke på opp mot 450 milliarder dollar der en del av dette skal brukes på økt virustesting.

Les også: Frisør: - Vi savner jobben vår, men den skal være trygg, og nå føles den ikke trygg

Partene kan komme til enighet om den omfattende krisepakken allerede i løpet av søndagen, sier finansminister Steven Mnuchin. Han håper krisepakken kan bli vedtatt av Kongressen neste uke.

Krisepakken på opp mot 450 milliarder dollar, tilsvarende over 4.600 milliarder kroner, skal blant annet også brukes til et låneprogram for småbedrifter og til å finansiere sykehus.

Se video: New York-dødsfallene går ned:

Beordrer bruk av ansiktsmaske

Episenteret for koronakrisen i USA er delstaten New York, hvor over 18.100 har mistet livet. Nå er imidlertid smittetoppen passert, og antall pasienter som ble lagt inn på sykehus med koronavirus falt søndag for sjette dag på rad.

Les også: På mandag åpner flere av barnehagene i landet. Styrer i barnehagen gir klar beskjed om «rennende neser»

– Vi har passert smittetoppen, og alt tyder nå på at vi er på vei ned, sa guvernør Andrew Cuomo på sin daglige pressekonferanse søndag.

I midten av april beordret Cuomo alle i New York om å gå med ansiktsmaske dersom de havner i en situasjon der de ikke kan holde sosial distanse.

- Hvis du skal være i en situasjon offentlig der du kommer i kontakt med andre mennesker, i en situasjon som ikke er sosialt distansert, da må du ha en maske eller noe stoff som dekker nese og munn, sier Cuomo.

Strenge restriksjoner

USA har i likhet med Norge og mange andre land innført strenge restriksjoner som følge av koronautbruddet. Lørdag demonstrerte hundrevis av mennesker i flere byer i på grunn av restriksjonene som pålegger folk å holde seg hjemme.

Les også: Florida har åpnet strendene: - Menneskene jublet

Mange av demonstrantene var oppildnet etter at president Donald Trump fredag i flere Twitter-meldinger skrev at flere delstater måtte «frigjøres».