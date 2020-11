Over 5000 flyplassansatte er permittert eller oppsagt på Oslo lufthavn

Nesten 2000 ansatte ved Oslo lufthavn er oppsagt og over 3500 er permitterte på grunn av nedgangen i flytrafikken under koronapandemien.

Det viser tall NRK har hentet inn fra de største selskapene ved Oslo lufthavn. De mange hotellene rundt flyplassen er ikke regnet med.

Passasjertallet har i det siste ligget på rundt 15 prosent av hva det var før koronapandemien brøt ut, og nylig vedtok Avinor at deler av flyplassen skal stenges ned.

Leder for Nav i Ullensaker Gry Hosøy er bekymret for den videre utviklingen:

- Så langt er det meldt inn varsler om masseoppsigelser fra 20 bedrifter, noe som utgjør totalt cirka 2550 ansatte her i Ullensaker og Nannestad. Vi er bekymret for at det bare er begynnelsen på et større antall, sier Hosøy til NRK.

