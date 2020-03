Over 500.000 nordmenn tror de har vært korona-smittet - rundt 150.000 har symptomer

En av åtte nordmann tror de har vært smittet av korona, viser en landsomfattende undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen og Amedia.

Ifølge Folkehelseinstuttet har Norge nå 1.742 som er smittet av koronaviruset, men ekspertene mener det er store mørketall fordi mange ikke blir testet.

I dag har Infact laget en nasjonal meningsmåling med 3.000 respondenter, og den viser at svært mange tror de har vært smittet av korona, mens færre har de typiske symptomene.

Nær 12 prosent tror de har vært smittet av koronaviruset, mens under en prosent oppgir at de vet at de har vært smittet.

INTERVJUUNDERSØKELSE: Over 12 prosent tror eller tror de vet at de har vært koronasmittet. Foto: Infact (Nettavisen/Amedia)

Fagsjef Knut Weberg i Infact påpeker at de eldste er de friskeste i undersøkelsen.

- 12,5 prosent tror de har vært smittet, men det er mindre enn 1 prosent som vet de er smittet. Av de som tror de har vært smittet, har noe over halvparten vært i karantene, mens resten har vært ekstra påpasselige med hygiene og avstand. Kun 4 prosent av disse har ikke gjort noen tiltak, sier Knut Weberg til Nettavisen.

Han påpeker at rundt 3 prosent av alle spurte har hatt feber, mens 10 prosent har hatt hoste. 3,5 prosent har hatt begge deler, og de eldste er de friskeste, sier Weberg.

- Det er flere (25 prosent) som mener det er for lite tiltak i forhold til andel som mener det er for mye tiltak (10 prosent). 50 prosent mener det er passe tiltak, sier Weberg.

- De fleste (48 prosent) tror epidemien vil vare til sommeren, mens 25 prosent tror det varer til jul. Kun 6 prosent tror det er ferdig til påske, mens 4 prosent tror det varer i flere år, opplyser fagsjef Knut Weberg i Infact.

Stor undersøkelse, presise anslag

Undersøkelsen er gjort med et statistisk tilfeldig utvalg av 3.079 personer fra befolkningen over 18 år. Utvalget er så stort at man med 95 prosent sikkerhet kan si at mellom 2,3 og 5,7 prosent av nordmenn både har hostet og hatt feber siste uke, ifølge statistikkprogrammet Zigne.

MYE HOSTE: Hver tiende nordmann har hostet siste uke, men bare 3,5 prosent av befolkningen har både hostet og hatt feber. Foto: Infact (Nettavisen/Amedia)

Det betyr et sted mellom 102.000 og 234.000 mennesker med de typiske koronasymptomene, som også minner om vanlig influensa og forkjølelse.

Store mørketall

De offisielle smittetallene viser at korona er mest utbredt i Oslo-området og resten av Østlandet. Til nå er i underkant av 44.000 mennesker testet, og av disse har fire prosent testet positivt på smitten.

Siste døgn har 184 fått påvist smitte, av de 5.796 som er testet. Andelen av de testede som er smittet er 3,2 prosent.

Regionale forskjeller

Undersøkelsen viser at 87,4 prosent ikke tror at de har vært smittet av korona. Dette er nokså jevnt fordelt i alle aldersgrupper, men noe høyere blant de eldre.

Det er store geografiske forskjeller i hvordan befolkningen oppfatter situasjonen. I Oslo tror 16 prosent av befolkningen at de har vært smittet, mens bare rundt 5,5 prosent i Vestfold og Troms og Finnmark tror det.

I gjennomsnitt oppgir 0,9 prosent av befolkningen at de vet at de har vært smittet av korona.

Følger helserådene

Undersøkelsen viser at så godt som alle følger helserådene, og enten har vært i karantene eller vært omhyggelig med å vaske hendene. Bare 3,9 prosent har gitt blaffen i begge rådene.

Over halvparten av de spurte mener at koronatiltakene er passe, mens 25,2 prosent mener at det er for lite tiltak for å stanse smitten.

STØTTER TILTAK: Over halvparten av befolkningen mener at koronatiltakene er passe. Foto: Infact (Nettavisen/Amedia)

Frykter langvarig koronatiltak

Undersøkelsen viser at bare 6,3 prosent av befolkningen tror at koronaepidemien er over ved påske, mens 48,9 prosent mener den er over til sommeren. Rundt hver fjerde innbygger (25,3 prosent) tror den vil vare helt til jul.