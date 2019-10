Over 60 mistet livet i togbrann i Pakistan

Minst 62 mennesker har mistet livet i en togbrann sørøst i Pakistan, ifølge en tjenestemann. Tilstanden er kritisk for flere av de skadde.

Toget som torsdag skulle gå fra byen Karachi til Lahore, tok fyr da en passasjer brukte en gassovn i toget til å lage mat, ifølge politibetjent Ameer Taimur Khan.

Flere personer ble fanget i de brennende togvognene. Dødstallet har steget betraktelig etter at det først ble meldt om ti døde i brannen i provinsen Punjab øst i landet.

En talsmann for myndighetene oppga senere at 46 mennesker har omkommet. Torsdag morgen hadde dødstallet steget til 62, ifølge Kaleem Ullah, sjefen for den offentlige redningstjenesten i Rahim Yar Khan-distriktet. Tilstanden er kritisk for flere av de skadde, og frykten er at dødstallet vil stige ytterligere.

Skuelystne betrakter togbrannen som skal ha oppstått etter at en gassbeholder passasjerer brukte til å lage mat eksploderte. Foto: Asghar Bhawalpuri (Reuters / NTB scanpix)

TV-bilder fra stedet viser flammer ut av togvognene, og man hører folk som skriker.

Togulykker er vanlig i Pakistan, der jernbanen gjennom mange tiår har lidd under dårlig vedlikehold som følge av korrupsjon, vannstyre og manglende investeringer, skriver nyhetsbyrået AFP.

I juli omkom minst 23 mennesker i en togulykke i samme distrikt da et passasjertog fra Lahore kjørte inn i et godstog som hadde stanset ved en overgang.

