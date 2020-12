Over 70 leger har sagt opp ved Asker og Bærum legevakt i løpet av helgen

Over 20 leger har sagt opp siden fredag.

Saken oppdateres.

Fredag ble det kjent at rundt 50 leger sa opp jobben sin ved Asker og Bærum legevakt etter brudd i lønnsforhandlingene. I løpet av helgen har over 20 flere leger gjort det samme, det melder Budstikka.

Legene har levert inn oppsigelsene fordi de mener de får for dårlig betalt under koronapandemien.

Les mer: 50 leger har sagt opp i protest

Etter at forhandlingene brøt sammen fredag, uttalte kommunalsjef for helse og sosial, Grete Syrdal, at kommunen hadde kommet med et «svært godt» tilbud fredag ettermiddag. Dette var imidlertid ikke legene enige i.

– Slik det er nå, får vi ikke lønn dersom vi blir syke. Avtalen som ble presentert oss, hadde ikke gitt god nok sikkerhet. Vi mener kravene vi har lagt inn, er rimelige, sa hovedtillitsvalgt for legene, Germar Schneider, til Budstikka fredag.

Strid om sykepenger

Striden skal først og fremst stå om sykepenger knyttet til den pågående koronapandemien.

Legene mener de ikke er godt nok sikret økonomisk ved eventuell smitte og krever en ny, midlertidig lønnsavtale tilpasset risikoen for koronasmitte.

– Slik det er nå, får vi ikke lønn dersom vi blir syke. Avtalen som ble presentert oss, hadde ikke gitt god nok sikkerhet. Vi mener kravene vi har lagt inn, er rimelige, sier Schneider, som mener en lignende kollektiv oppsigelse aldri tidligere har skjedd ved Asker og Bærum legevakt.

Selvstendig næringsdrivende

Legene som har brutt med kommunen, er næringsdrivende leger som får betalt etter hvor mange pasienter de behandler. Tidlig i pandemien gikk de over på en annen lønnsavtale for å kompensere for frafallet av pasienter, som var på nærmere 30 prosent.

Men avtalen gir ikke kompensasjon ved sykdom, noe som altså er kjernen i den pågående konflikten.

Som selvstendig næringsdrivende har legene ved legevakten ikke streikerett. Derfor anser de oppsigelse som eneste virkemiddel etter at forhandlingene ble brutt, skriver Budstikka.

