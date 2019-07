Over én million er med på Facebook-spøken om å storme Area 51, men det virker som noen tar det mer seriøst enn andre: - De kommer

Det amerikanske luftforsvaret har sett seg nødt til å komme med en advarsel etter enorm oppslutning rundt Facebook-arrangement.

LOS ANGELES (Nettavisen): Tidlig i juli dukket det opp et Facebook-arrangement som oppfordret folk til å storme det myteomspunne militære området Area 51 i Nevada.

Over helgen har interessen for arrangementet eksplodert, og i skrivende stund har mer enn én million mennesker trykket på knappen som indikerer at de vil delta på arrangementet.

Konspirasjonsteoretikere har i mange tiår hevdet det befinner seg ikke-jordiske romfartøy og utenomjordiske vesener på Area 51. Hemmelighold fra amerikanske myndigheter og streng sikkerhet ved området har bare gitt vann på mølla.

Det var Dagbladet som først omtalte saken i Norge.

- La oss se romvesene

Skaperen av Facebook-arrangementet oppfordrer til å møtes 20. september ved et turistsenter i Amargosa Valley for å koordinere stormingen.

Det er ikke langt fra Area 51, som først ble formelt anerkjent som en base for luftforsvaret av føderale myndigheter i 2013. Da offentliggjorde CIA en rapport om spionfly, som hadde blitt testet i området på 50-tallet. Før dette hadde ikke myndighetene bekreftet at området eksisterte.

- Hvis vi Naruto-løper kan vi løpe raskere enn kulene. La oss se romvesenene, skriver personen som lagde Facebook-arrangementet spøkefullt.

Naruto-løping kommer fra hovedkarakteren i anime-serien «Naruto». Stilen går ut på å lene overkroppen framover og strekke armene bakover mens man løper.

Flere har blitt med på spøken ved å blant annet komme med humoristiske forslag til hvordan man skal komme seg forbi sikkerhetsholdet.

Pågang ved hotell

Det kan imidlertid se ut til at noen tar arrangementet mer alvorlig enn andre. New York Times har vært i kontakt med hotellet Little A’Le’Inn, og de forteller om stor pågang rundt datoen etter at Facebook-arrangementet har fått mer og mer oppmerksomhet.

- Det er vilt, sier Connie West, som er medeier av hotellet, til avisen.

- Den stakkars bartenderen min gikk forbi meg i dag og sa at alle telefonsamtalene vi har fått handler om 20. september, forteller West.

Alle rommene og utleiebilene er nå reservert for datoen som er oppgitt i Facebook-arrangementet. Og det til tross for at hotellet ligger i stedet Rachel, som er to-tre timer med bil unna oppmøtestedet i Amargosa Valley

- De er ganske seriøse. De kommer. Folk kommer, sier Connie West til New York Times.

Advarsel

Etter at det som startet som en spøk ble til en stor hendelse på sosiale medier, følte en av personene bak arrangementet seg nødt til å klargjøre at dette ikke er seriøst ment.

- Hallo, amerikanske myndigheter. Dette er en spøk, og jeg har faktisk ikke tenkt å gjennomføre denne planen. Jeg trodde bare det ville være morsomt, og at det ville gi meg noen tomler opp på internett, skriver vedkommende.

Det amerikanske luftforsvaret har bekreftet at de er klar over arrangementet. På fredag følte de at det var nødvendig å komme med en advarsel.

- Area 51 er et treningsområde for det amerikanske luftforsvaret, og vi vil fraråde alle å prøve å ta seg inn på området der vi trener væpnede amerikanske styrker, sier talsperson Laura McAndrews til Washington Post.

- Luftforsvaret er alltid klare til å forsvare USA og dets eiendeler, legger hun til.