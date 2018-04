Overgrepstiltalt fortalte på nett om overgrep mot lillebroren

Fra han bare var seks år gammel ble gutten voldtatt av storebroren sin. Nå er storebroren på 26 fengslet etter at han skrev om overgrepene på internett.

Etter ordre fra Riksadvokaten har statsadvokaten i Møre og Romsdal tatt ut tiltale mot 26-åringen som ble pågrepet i januar i fjor, melder TV 2. Det var i forbindelse med politiets arbeid med Operasjon Jupiter, for å avdekke overgrep på nett, de kom over 26-åringen som på et lukket nettforum beskrev at han begikk overgrep mot lillebroren.

– Vi mottok et tips om at han hadde skrevet på et nettsted om overgrepene som han hadde begått mot broren sin, sier politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Tiltalen forteller at mannen over en periode på fem år skal ha begått grove overgrep mot lillebroren sin. Lillebroren var bare seks år gammel da overgrepene startet. Politiadvokaten betegner saken som svært alvorlig og viser til at det er tatt ut tiltale om grove, gjentatte voldtekter, og at den fornærmede var svært ung da overgrepene skjedde.

26-åringen er også tiltalt for besittelse av store mengder overgrepsmateriale.

Saken er berammet til å starte i tingretten 18. juni. Mannens forsvarer, advokat Erling Flisnes, vil ikke kommentere saken.

