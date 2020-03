Overklassens hytte-lidelser

Privilegerte i blant oss er blitt bedt om å gjøre et forsvinnende lite offer for fellesskapet. Motstanden mot hytteforbudet er en uvanlig lite smakfull form for egoisme.

Mens koronaen pisker over verden med økende styrke bruker vesentlige samfunnsaktører makt og tid på å klage over hytteforbudet. De framstiller seg selv som ofre for en urett. For det skulle jo tatt seg ut om overklassen faktisk måtte ofre noe. Særlig viktige ting som tid på hytte eller i båt. Ifølge Retrievers mediearkiv har norske medier på få dager produsert et halvt tusen artikler om hytteforbudet. Mer skal det bli. Bare vent til påsken nærmer seg.

Mens grovt underbetalte mennesker i lavstatusyrker risikerer helsa for oss alle, velger noen å holde fokus på privat komfort. Helt etter Ayn Rands hjerte dyrkes egen luksus i offentligheten som om det gjaldt noe viktig. Skamløst og egoistisk, men selvsagt under dekke av "rettigheter" og "prinsipper".

Luksus og egen komfort

Enhver har så mange rettigheter som han har makt til, sa filosofen Baruch Spinoza. Mot hytteforbudet benyttes betydelig status og samfunnsmakt til å omskrive luksus til rettighet. Og det vil ikke overraske noen om de lykkes. Samfunnseliten har både høy kompetanse og gode venner. Særlig når denne eliten inkluderer ledende debattanter, journalister, politikere, jurister, næringslivsledere og akademikere.

Det tjener regjeringen Solberg til ære at de (ennå) ikke vingler i dette spørsmålet. Det mangler nemlig ikke på «innspill». Juridiske spissfindigheter, menneskerettigheter (!) og økonomi er bare noen av elementene som brukes for å få regjeringen til å snu. Hytteeiere er ofre, og forbudet skal visstnok forårsake både lidelse, smittespredning og et potensielt opprør mot myndighetene. Dessverre for hytte-folket kan det virke som om regjeringen har viktigere ting å ta seg til akkurat nå.

Ifølge hytta-eiere rammer forbudet alle, uavhengig av status, formue eller inntekt. De vet selv at dette ikke stemmer. Eierskap i hytte er tett knyttet til både status og inntekt. Om du tviler kan du alltids ta en kikk på Statistikk sentralbyrås oversikt over hytteverdier: Eller ta en tur innom Transportøkonomisk institutt:

Manglendeevne til å ofre

Dette handler om offervilje. Evnen til å ofre for fellesskapet, for naboen, for de som er mest utsatt. De mest privilegerte er minst vant til å ofre og minst vant til praktisk, materiell lidelse. Mindre vant til å mangle noe. Barn med slik adferd kalles ofte bortskjemte.

Denne evnen til å ofre er en egenskap som landet og verden behøver akkurat nå. Etter alt å dømme avtar denne evnen med rikdom og privilegier. Og det er ikke noe nytt at overklassen forsøker beholde sine privilegier, selv under kriser. Hytte-klagingen er så til de grader et klasse-fenomen, og en hån mot de som bare kan drømme om fritidseiendommer, sekundærboliger, hytter eller båter.

Å heve seg over egne behov

Joda, vi skal ha debatt, også om dette. Men omfanget står på ingen måte i stil med innholdet. Det betyr noe fordi det opptar tid og plass vi bør bruke på ting som har verdi. Påfallende mange av samfunnseliten bruker tid på dette. Mennesker med høy status, høy inntekt og egeninteresse av å bruke egen hytte.

Det betyr noe fordi de legger beslag på debatt-flater og spalter, som de har enklere tilgang på enn de fleste. Og det betyr noe fordi de kunne bidratt med noe godt om de hadde maktet å heve seg over egne behov.

De hundrevis av artiklene kunne handlet om noe viktig. Om hvordan livet under pandemien utarter seg for mennesker med liten eller ingen inntekt. Om de som bor alene eller i krevende familier. Om psykisk syke, om rusavhengige. Om hvordan vi skal kjempe i fellesskap. Om løsninger.

De kunne handle om hvordan vi kunne hjelpe hverandre i stedet for oss selv.