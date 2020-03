Oversikt over alle symptomene på koronaviruset (covid-19)

Dette er hva vi vet om korona-symptomer.

Covid-19 har blitt historiens kanskje mest omtalte sykdom, og hele verden er i alarmberedskap. Viruset som forårsaker sykdommen heter SARS-CoV-2.

Sykdommen kan være vanskelig å selvdiagnostisere, fordi den har en god del symptomer som ligger tett opp mot både influensa og vanlig forkjølelse.

Symptomene er heller ikke like for alle som er smittet. Mange av de som blir smittet av viruset utvikler heller aldri noen symptomer.

Les siste nytt om koronaviruset i Nettavisens nyhetsstudio.

Inkubasjonstid

Tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer, inkubasjonstiden, er i følge WHO anslått til å være 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager.

Vanligste symptomer

Ifølge Verdens helseaksjon (WHO) er de vanligste symptomene på sykdommen:

Feber

Trøtthets/sykhetsfølelse

Tørrhoste

Det medisinske oppslagsverket Norsk helseinformatikk (NHI) trekker også frem følgende symptomer som vanlige:

Tung pust

Muskelsmerter

Disse symptomene begynner som regel mildt og kan forverre seg over tid.



Andre symptomer

Både WHO og Norsk helseinformatikk (NHI) melder også om en rekke andre symptomer som man kan få:

Slimhoste

Blodig opphostet slim

Frysninger

Hodepine

Svimmelhet

Frostanfall

Sår hals

Rennende nese

Uvelhet

Diaré

WHO melder at de aller fleste som får sykdommen ikke trenger noen behandling, men for noen utvikler covid-19 seg med et langt mer alvorlig sykdomsforløp.

Alvorlige symptomer

Ifølge Norsk helseinformatikk er dette symptomer på et alvorlig forløp:

Tung pust ved anstrengelser - etterhvert også ved hvile

Brystsmerter

Åndenød som krever oksygentilførsel

Alvorlig lungesvikt som kan føre til død

Smaks- og luktesans påvirkes hos mange

Av symptomene som ikke står på noen offisielle symptomlister, men som det har blitt rapportert om, er at lukt og smak kan påvirkes.

- Nesten alle smittede vi intervjuet, og dette gjelder vel to tredjedeler, beskrev tap av lukt og smak som varte i flere dager. Det gikk så langt at en mor ikke kunne lukte bleien til barnet sitt, sier Hendrik Streeck, professor ved institutt for virologi ved Bonn Universitetssykehus, til den tyske avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Les også: – Vi har oppdaget nye symptomer på korona

Øyekatarr kan forekomme

Det har også kommet rapporter om at en mulig bivirkning av korona-smitte kan være øyekatarr, også kjent som konjunktivitt. Dette er en ufarlig infeksjon i øyet.

En studie fra Kina viste at rundt 1 av 30 smittede i Kina hadde konjunktivitt.

Les også: Advarer alle øyeleger i USA om nytt covid-19-symptom

- Konjunktivitt ses ofte ved øvre luftveisinfeksjoner forårsaket av ulike virus, og er et uspesifikt symptom som kan skyldes selve viruset eller at tårekanalene er blokkerte på grunn av infeksjon i neseslimhinnene. Det er derfor ikke overraskende om det også kan ses hos noen pasienter med covid-19, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Avdeling for smittevern og vaksine på FHI til Nettavisen.

Barn får milde korona-symptomer

Det aller meste tyder på at barn slipper unna det aller verste sykdomsforløpet.

Flertallet av barn som blir smittet av korona-viruset, opplever fra milde til moderate symptomer, selv om en liten prosentandel får alvorlige komplikasjoner, viser en ny studie som ble publisert i tidsskriftet Pediatrics mandag, ifølge NBC News.

En studie tyder på at 94 prosent av barn slipper unna enten uten symptomer eller med milde symptomer.

Les også: Studie: De fleste barn får milde korona-symptomer, men noen blir alvorlig syke