Overveldende Biden-flertall - tror Trump bli knust

Hele 75 prosent av finansdirektørene som ble spurt, tror Joe Biden vinner presidentvalget.

NEW YORK (Nettavisen): Det viser en spørreundersøkelse CNBC har gjort blant finansdirektører over hele verden, som er en del av CNBC Global CFO Council.

Også når det gjelder finansdirektører fra Nord-Amerika, er det 75 prosent av dem som tror at president Donald Trump taper presidentvalget.

Les også: 15 år gammel jente skaper Trump-kaos

Finansrådet CNBC Global CFO Council består av finansdirektører fra hele verden, og de representerer selskaper som har en totalverdi på mer enn fem billioner dollar.

Les også: Jubeltall for Trump - to nye børsrekorder

Undersøkelsen som ble publisert fredag ble foretatt blant 40 finansdirektører i rådet og spørreundersøkelsen ble gjennomført i perioden 7. til 22 .august.

Statistikkguruen Nate Silver og hans nettsted FiveThirtyEight spår også at Biden ligger an til en soleklar seier. De gir Joe Biden nå en 69 prosent vinnersjanse i høstens presidentvalg.