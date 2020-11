Oxford-vaksinen 70 prosent effektiv, ifølge ny studie

Koronavaksinen som er utviklet av produsenten AstraZeneca og Oxford-universitetet, er 70 prosent effektiv, viser storskalatesting, ifølge BBC.

Det er både en triumf og en skuffelse skriver den britiske rikskringkasteren etter at Pfizer og Modernas vaksiner begge har vist 95 prosents effektivitet.

Oxford-vaksinen er derimot langt billigere og er lettere å oppbevare enn de to andre. Den er dermed også lettere å få distribuert til alle land i verden.

Les også: Gladnyhet om vaksine, men når kan den være her?

- Spennende

- Disse funnene viser at vi har en effektiv vaksine som vil redde mange liv. Spennende nok har vi funnet ut at et av doseringsregimene våre kan være rundt 90% effektive, og hvis dette doseringsregimet blir brukt, kan flere bli vaksinert med planlagt vaksineforsyning, sier professor Andrew Pollard, sjefsetterforsker for Oxford-vaksinen i en pressemelding.

Normalt vil det ta rundt ti år å få utviklet og godkjent en vaksine, men AstraZeneca og Oxford har gjennomført prosessen på bare ti måneder.

Mer enn 20.000 personer er testet i Storbritannia og Brasil. Rundt 30 av dem som fikk to doser med vaksinen, ble syke med covid-19, mens 101 som fikk en placeboinjisering, også ble syke. Det tilsvarer en effektivitet på 70 prosent.

AstraZenecas vaksine baserer seg på et modifisert adenovirus. I vaksinen har det ufarlige viruset piggproteinet til korona-viruset på overflaten, slik at kroppen kan gjenkjenne det ekte koronaviruset hvis man skulle bli infisert.

Les også: Ekspertutvalg: Risikoutsatte og helsepersonell bør få koronavaksine først

Enklere

Det svensk-britiske selskapet fremholder at en av de store fordelene til vaksinen, er at det er langt enklere å transportere og oppbevare enn vaksinene til Pfizer og Moderna.

Videre skriver de at vaksinen kan oppbevares i et halvt år i 2-8 plussgrader, og kan sendes ut til alle vanlige vaksinesteder, som ditt lokale fastlegekontor. Dette i motsetning til Pfizers vaksine som må oppbevares på hele 70 minusgrader fra produksjon, og som trolig bare kan brukes i større vaksinasjonssentre.

Vaksinen må tas i to omganger, og i studien har de testet ut flere forskjellige størrelser på vaksinedosen. I snitt viser vaksinen seg å være 70 prosent effektiv, men i gruppen som har fått halv vaksinedose i første sprøyte, tyder resultatene på en effektivitet på opp til 90 prosent.

Vaksinen må fortsatt bli godkjent av myndighetene i løpet av de kommende ukene før den kan brukes.

Storbritannia har forhåndsbestilt 100 millioner doser av vaksinen, nok til å vaksinere 50 millioner personer.

Les også: Moderna-vaksinen har én stor fordel

Reklame NÅ: Milrab startet Black Week-salget i kveld