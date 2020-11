Oxford-vaksinen mot korona er kraftig forsinket

Produksjonen er bare en brøkdel av hva de tidligere har håpet.

Oxford-vaksinen har ligget lengst fremme i utviklingsløpet. I mai meldte AstraZeneca at de regnet med å kunne levere 30 millioner doser til Storbritannia allerede i september.

Dette anslaget viser seg å være fullstendig feil.

30 millioner ble til 4 millioner - tre måneder senere

Ifølge UK Vaccine Taskforce er nå forventningen at Storbritannia vil motta 4 millioner doser innen nyttår.

- Anslagene vi gjorde ble gjort med forutsetning om at absolutt alt skulle fungere og at det ikke oppsto noen utfordringer, forteller vaksinesjef Kate Bingham, ifølge Reuters.

Målet er at Storbritannia skal få de 100 millionene vaksinedosene de har bestilt i løpet av første halvår 2021.

Storbritannia er ikke med i EUs innkjøpsavtale for vaksiner, men har sikret seg avtaler med legemiddelselskapene direkte.

Håper å få inn data før jul

AstraZeneca sa samme dag at håpet var å kunne samle inn data fra fase 3-studiene før nyttår. Er resultatene positive, gjenstår fortsatt godkjenning av det europeiske legemiddelverket EMA.

Selskapet håpet tidligere i år at de kunne få en begrenset godkjenning for sin vaksine allerede i september. Det skjedde som kjent ikke.

Produksjonsutfordringene kan være med å forklare at EU-kommissær Ursula von del Leyen nylig uttalte at vakinasjonen i Europa neppe ville komme i gang for alvor før i april, mens det uttalte håpet en stund har vært i januar.

