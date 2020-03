Øyeblikket mellom Carly og bestefaren rører hele verden: - Se, jeg er forlovet

Da Carly Boyd ikke kunne besøke bestefaren på pleiehjemmet, sørget de ansatte for at hun likevel kunne fortelle de store nyhetene.

Selv om koronaviruset herjer verden over, går livet sin gang. Carly Boyd og kjæresten Trevor Sellers hadde vært kjærester i to år da han i helgen fridde til henne, på stranden hvor han først spurte henne om en date.

- Vi gikk på stranda da har fortalte meg hvor mye han elsket meg. Vennen min, som sa hun var på Facetime med sin forlovede snudde seg plutselig og begynte å ta bilder. Så gikk kjæresten min ned på kne og fridde, forteller hun til KOLD News 13.

Det første Boyd gjorde var å fortelle det til familien sin. Hun ønsket også å fortelle bestefaren de gode nyhetene.

- Bestefaren min har demens. Han har ikke tilgang på telefon og jeg ville virkelig gjøre en innsats for å fortelle ham det, sier hun.

Carly Boyd får ikke lov til å besøke sin bestefar på pleiehjemmet på grunn av coronaviruset. Da sørget pleiehjemmet for at hun likevel fikk fortelle bestefaren de gode nyhetene. Foto: Privat

Kunne ikke besøke

På grunn av koronaviruset er det innført en rekke restriksjoner i USA, som i Norge. Retniningslinjene fra det smittevernmyndigheten CDC gjør at beboerne ved Premier Living & Rehab Center i Lake Waccamaw i North Carolina i USA for tiden ikke kan ha besøk av sine pårørende.

Det var pleiehjemmet hvor bestefaren bor som foreslo en alternativ måte for Carly å vise sin bestefar at hun var forlovet.

- Siden det er begrensninger for besøk for tiden foreslo ansatte et alternativ. Her forteller en beboers barnebarn at hun er forlovet! Helt klart emosjonelt og minneverdig! Tusen takk til Carly Boyd som lot oss fange dette veldig spesielle øyeblikket, skriver Premier Living & Rehab Center på sin facebookside.

- De ansatte sa at vi kunne gå rundt bygget og så ville de dra opp persiennene slik at jeg kunne fortelle ham det gjennom vinduet, forteller hun.

Rørende møte

Carly har selv delt pleiehjemmets post på sin egen Facebook-profil hvor hun skriver:

- Jeg er så glad for at jeg fikk se bestefaren min. På tross av omstendighetene med viruset fikk jeg fortalt ham at jeg er forlovet!

I en videomelding hos KOLD News 13 forteller hun om det rørende møtet med bestefaren.

- Det var helt unikt. Jeg ble veldig emosjonell og lei meg. Jeg la hånden min på vinduet og han gjorde det samme. Jeg fortalte ham at jeg elsket ham og han sa at han elsket meg. Jeg sa også at jeg håpet å se han snart, virkelig snart, sier hun gråtkvalt.

Carly og bestefaren la begge hånden sin på glasset som en kjærlig hilsen under møtet. Foto: Privat

Planen er at paret skal gifte seg neste år. Carly håper bestefaren får være tilstede på den store dagen.

Hjerter og tårer

I løpet av den siste uken har den rørende historien spredt seg til store deler av verden både via nyhetsmedier og sosiale medier. Lykkeønskninger, hjerter og tårer preger de titalls tusen kommentarene på delingen fra pleiehjemmet.

Carly har selv delt en rekke av nyhetsartiklene saken har ført til på sin profil på Facebook. Hun skriver blant annet.

- Hadde aldri trodd dette skulle ta av så mye. Jeg er glad for å dele historien min med så mange mennesker.