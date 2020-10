På dette punktet er nordmenn helt uenig med Høie

Nordmenn er ikke i tvil om obligatorisk testing.

I helgen skrev Nettavisen om Nils Atle Torsvik - en norsk bedriftsleder som ikke kunne begripe hvorfor man ikke tester utenlandske arbeidere på flyplassen.

Nå får han støtte fra det norske folk.

Norsk koronamonitor fra Opinion har i en helt fersk undersøkelse spurt 600 nordmenn om de synes at koronatesting bør bli obligatorisk for alle som kommer til Norge fra utlandet.

Hele ni av ti nordmenn (93 %) sier ja til at koronatesting bør bli obligatorisk.

– En entydig tilbakemelding er at nordmenn ønsker seg obligatorisk koronatesting for alle som kommer til Norge fra utlandet. Tester er frivillig i dag, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Økning

Hun sier at undersøkelsen er svært fersk og ble foretatt i går. Dette vil måles over flere dager for å kunne bekrefte tallene, men tendensen er svært tydelig.

Et økende antall personer i Norge smittes i utlandet, hovedsakelig utenlandsfødte som er smittet i egne hjemland, primært Polen. Camilla Stoltenberg, direktør i FHI, sa på dagens pressekonferanse at vi ikke har tilstrekkelig oversikt over importsmitten.

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen mener det er oppsiktsvekkende at testing for covid-19 ved ankomst til Norge fortsatt er frivillig.

– De inngripende tiltakene vi har innført, og som vi nå får mer av, har store konsekvenser. De rammer folk, de rammer arbeidsplasser, og de rammer bedrifter. Da mener jeg det er helt på sin plass å få mer kontroll på dette gjennom et obligatorisk testregime, sa Siv Jensen til NTB tirsdag.

Helseminister Bent Høie (H) avviste samme dag Frps krav om obligatorisk testing.

– Obligatorisk testing er ikke anbefalt som tiltak og kan føre til falsk trygghet. Det tar vanligvis flere dager før en smittet person har påvisbart virus, vanligvis fem-seks dager. Dermed kan personer som tester negativt ved innreise, likevel kunne utvikle sykdom. Derfor er ti dagers karantene obligatorisk, uansett om en får en negativ test ved ankomst, sier Høie.

Han sier også at obligatorisk testing ved innreise til Norge trolig vil kreve at bemanningen ved teststasjonene økes med det tidobbelte.

– Dette vil trekke folk fra annet viktig arbeid med testing, analyse og smitteoppsporing ved kjente utbrudd, sier Høie.

100 kommuner med importsmitte

De siste to månedene er det påvist smitte på 344 fly i Norge, hvorav mange har kommet fra Polen.

Bare i forrige uke måtte FHI iverksette smittesporing knyttet til 64 fly, hvorav flere av dem kom fra Polen, skriver Aftenposten.

– Hovedsakelig sees smitte i forbindelse med utenlandsreise, hvor en betraktelig andel har kommet fra Polen, særlig i de to-tre siste ukene, heter det i en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Svært få ble smittet på de ulike flyene, men importsmitten har ført til utbrudd i mange kommuner rundt om i landet. I forrige uke ble det oppdaget smittetilfeller i 50 ulike kommuner, som alle kunne spores tilbake til fly fra Polen. Totalt er det dermed registrert smitte fra Polen i 100 kommuner.

– Hver dag lander fly med svært høy smitte. På Gardermoen lander sju fly fra Polen bare i dag, sa Oslo-byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da han mandag kunngjorde nye innstramminger i hovedstaden.

Vegrer seg

Flere av de utenlandske ansatte til Torsvik har tidligere vegret seg for å ta testen på flyplassen så lenge den er frivillig, av flere grunner:

– De føler at det er litt ubehagelig å ta testen, de misforstår og forstår ikke at det er karantene i bildet hvis de ikke tar testen, og mange tror at de må betale et gebyr for en test, sier han til Nettavisen.

Han har nå innført et krav for sine arbeidere om at de må ta testen, ellers risikerer de å miste jobben.

Helse- og omsorgsdepartementet reagerte på at Torsvik fremstilte dette som statens ansvar:

– Det er bedriftsleder Nils Atle Torsvik som arbeidsgiver som har ansvar for at arbeiderne tester seg. Hvis de ikke tester seg skal de i 10 dagers karantene. Torsvik fremstiller dette som om det er den enkelte arbeidstakers ansvar, og at de nærmest selv kan velge om de skal i karantene, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie til Nettavisen i helgen.