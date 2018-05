På et år har Ruters kontroller endret seg totalt

For et år siden var misnøyen stor, men nå smiler kontrollørene til deg.

Da Nettavisen for et år siden møtte Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen til Det store intervjuet, var en av tingene vi snakket om hvordan billettkontrollører med aggressiv holdning klarte å hisse på seg kunder som faktisk reiste med gyldig billett.

Ikke nok med at tilbakemeldingene var at kontrollørene var sure og grinete under kontrollene: Det verste ubehaget skjedde tidvis i situasjoner Ruters tjenester hadde gjort passasjerene kraftig forsinket eller gjorde det umulig å kjøpe billett, hvorpå kontrollørene behandlet lovlydige passasjerer som kriminelle.

Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen.

- Jeg skjønner at vi bryter en forventning. Først leverer vi ikke, og så dundrer vi på med mer ubehag. Der har du nok et poeng hvor vi har forbedringspotensial, sa Reitan Jenssen til Nettavisen den gang.

En kraftig holdningsendring

Så har det blitt bedre?

Før intervjuet for et år siden gjorde Nettavisen en uformell undersøkelse for å fange opp passasjerenes oppfattelse av kontrollørene. Den var gjennomgående negativ.

Et år senere har vi gjort det samme, og tonen er nå en helt annen. Nær alle de spurte svarer at de opplever kontrollørene som hyggeligere og mer imøtekommende enn tidligere, og at en kontroll ikke lenger oppleves som en dårlig start på dagen.

- De prøver ikke å «ta» deg, slik jeg har opplevd tidligere, men henvender seg heller på en høflig måte, forteller en av de spurte.

Dette gjelder både de store kontrollene på knutepunktene, men også med kontrollører som går rundt og kontrollerer om bord.

Ruter: Har drevet rollespill med kontrollørene

Pressekontakt Cathrine Myhren i Ruter forteller til Nettavisen at de aktivt jobber med å forbedre opplevelsen av kontroller:

- Ruter har et tett samarbeid med selskapene som utfører billettkontroll, og billettkontrollørene får opplæring og oppfølging ved oppstart og underveis i jobben sin. Deler av oppfølgingen og opplæringen inkluderer rollespill, og trening på å møte personer i ulike situasjoner på en god og vennlig måte. Vi er glad for at så mange av våre kunder har en positiv oppfatning av billettkontrollen, forteller Myhren.

En vanlig billettkontroll ser slik ut.

- De aller fleste har billett, kun cirka fem prosent har ikke billett i billettkontroll. Noen ganger kan feilen ligge på vår side, for eksempel når det er tekniske problemer med kortlesere. Andre reiser i god tro uten å vite at 30-dagersbilletten hadde gått ut. Da sjekker kontrolløren kjøpshistorikken din i appen og gjør en skjønnsmessig vurdering. Dette har vi fått mange gode tilbakemeldinger på, sier hun.

Hun forteller at deres egne undersøkelser bygger oppunder det samme inntrykket som Nettavisens uformelle undersøkelse:

- Jevnt over viser vår undersøkelse fra mars i år at 7 av 10 reisende som har erfaring fra billettkontroll har et svært godt/godt inntrykk av kontrollørene med hensyn til deres profesjonalitet, høflighet, effektivitet og rettferdighet. 7 av 10 er fornøyde med billettkontrollen, og svært få (seks prosent) er misfornøyde.

