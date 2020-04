På mandag åpner flere av barnehagene i landet. Styrer i barnehagen gir klar beskjed om «rennende neser»

Det er spesielt én ting som kan bli en utfordring for barnehagene.

På mandag åpner de første barnehagene i Norge igjen, etter å ha vært stengt i en god måned på grunn av den pågående koronakrisen som herjer verden over.

Onsdag forrige uke la regjeringen frem den offisielle veilederen for åpningen av barnehagene, hvor det blant annet ble lagt frem at det skulle være faste grupper med tre barn per voksen.

Det har dog ikke forsikret alle foreldre om at det er trygt å sende barna tilbake i barnehagene, og en rekke personer mener dette kommer for tidlig. Bare i Facebook-gruppen «Barnet mitt skal ikke være prøvekanin for covid-19» er det i skrivende stund 26.000 medlemmer, som er svært skeptiske til åpningen.

Les også: Katten ble kjørt ned: Nå har Mikael en sterk beskjed til føreren som kjørte videre

Venter 100 barn på mandag

I Lille Ekeberg barnehage i Oslo er de klare for å ta imot ca 100 av 130 barn mandag morgen, og barnehagestyrer, Anne Haakonsrud, sier de gleder seg til å ta imot barna igjen - og hun opplever heller ikke at det er stor engstelse blant foreldrene med barn i barnehagen.

- De fleste foreldrene er klare for å sende barna tilbake. På mandag kommer det ca 100 barn, og jeg tror noe av grunnen til at noen av barna kommer en uke senere er åpningen av småskoletrinnet. Det er noen som er engstelige, men vi har pedagogiske ledere som snakker med foreldrene, jeg opplever at foreldrene er trygge på at vi tar dette på alvor, forteller Haakonsrud til Nettavisen.

Les også: Dette er barnehageveilederen

Det er gjort en rekke tiltak for å imøtekomme nødvendig smittevern. Den nasjonale veilederen ga de store linjene i hvordan dette skulle gjøres, og så har barnehagene meislet ut detaljene.

- Nå har vi bestemt at vi skal ha levering av barn ute, slik at foresatte ikke kommer inn i bygget. Vi pleier å servere mat, men nå skal de ha med matpakker og de må spise frokost hjemme. Det blir en del restriksjoner. Vi ønsker minst mulige ting hjemmefra inn i barnehagen, sier Haakonsrud.

GLEDER SEG: Anne Haakonsrud i Lille Ekeberg Barnehage gleder seg til å ta imot barn på mandag.

Les også: Meeks detaljerte program for hjemmetrening. Mener mange misforstår én ting (+)

Haakonsrud kan også fortelle at barnehagen har holdt åpent hele perioden, for de barna med foreldre i kritiske samfunnsroller. Hun understreker at en prioritet for barnehagen har vært å få ut viktig informasjon til foreldre.

- Det er krevende å gi god og riktig informasjon. Det har tatt tid å få skrevet ting på en måte slik at det ikke blir for mye. Det er viktig at alle orker å lese det – så vi har nesten gjort det litt «militært», sier Haakonsrud.

Les også: Sjokkbilder fra norsk småby

- Vi har hatt åpent hele tiden, og vi hadde også åpent en dag i påsken. Antallet barn har variert mellom seks og åtte barn, og det har løst seg veldig greit. Været har vært fint, og vi har stort sett vært ute. Har det vært mer enn fem barn så har vi delt opp i grupper når vi spiser og andre ting.

I informasjonsskrivet som er sendt ut til foreldre med barn i barnehagen, står det blant annet at barn og ansatte med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal holde seg hjemme fra barnehagen. Haakonsrud vedgår at det kan være en utfordring å skille «vanlige» rennende barne-neser, mot det som faktisk kan være alvorlig smitte.

Les også: Sjokkbilder fra norsk småby

- Det er litt vanskelig å skille. Vi må ta det når det kommer. Foreldrene må gjøre en vurdering. Dette er noe jeg har tenkt på selv og. Særlig det med vondt i halsen er et tegn, og det er vanskelig å få unger til å si at de har vondt i halsen. Nå er det jo pollentid også, da kan allergikere virke veldig snørrete og forkjøla uten at man er det, sier Haakonsrud.

- Jeg tenker at foreldre må være trygge på at barnehagene tar dette på alvor, og at de ansatte er trygge voksne i denne tiden. Vi gleder oss til å ta mot barna igjen. Vi bruker håndsprit, vi vasker hendene og vi har andre tiltak også. Jeg tror dette kommer til å fint.

I et skriv til foreldrene har Haakonsrud presisert nøye hvordan foreldrene skal forholde seg. Der står det:

«Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet er friskt.»

Dette er hovedpunktene i informasjonsskrivene:

Nettavisen har sett på informasjonsskriv utsendt fra både Lille Ekeberg barnehage, som ligger i Bydel Nordstrand, og fra Enhet for barnehager Bydel Sagene.

De samme smittevernpunktene går igjen, og heller ikke i Bydel Sagene vil det serveres mat i denne perioden.

I et informasjonsskriv til foreldre kommer barnehagen med følgende punkter:

Barn og ansatte kan komme i barnehagen:

Når de ikke har symptomer på sykdom.

Ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra barnehagen dersom de får symptomer

Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.

Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet er friskt.

Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte i barnehagen. Barn med dårlig allmentilstand skal være hjemme De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn.

Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19:

Skal være i isolasjon. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no/coronavirus/ ). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet

covid-19:

Skal være i karantene. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no/coronavirus/ ). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon: