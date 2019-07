På Østlandet vil det fine været vare langt ut i neste uke

Meteorologen har gode nyheter til deg som bor på Østlandet.

De siste dagene har det vært gode temperaturer, sol og fint vær flere steder i landet. Det fine været ser heldigvis ut til å vare - i alle fall enkelte steder i landet.

- Det ser ut som at det gode været varer i hvert fall frem til midten av neste uke, men det er godt mulig at det varer lenger også. Vi ser ingen endringer i værsituasjonen før tidligst neste uke. Akkurat på Østlandet tror jeg nok at det drøyer lenge før det blir en omlegging, sier meteorolog hos Storm, Roar Inge Hansen til Nettavisen.

Usikker værvinner

For vestlendingene vil været variere etter hvor på Vestlandet man bor.

- Mot siste halvdel av neste uke er det litt mer usikkert når det gjelder Vestlandet og videre nordover, da er det en mulighet for at det blir kjøligere og fuktigere. Dette er ikke sikkert, men det er en økende sjanse, sier Hansen.

Se hva komiker Rune Bjerga syntes om sommerværet så langt:

Hvem det er som blir værvinneren mot helga, er meteorologen litt usikker på. Han forteller at det frem mot fredag vil være varmt både på Østlandet og i indre del av Vestlandet.

- Det vil bli over 25 grader flere steder. Vi snakker vel 27 eller 28 grader på de varmeste stedene frem mot helga. Fra og med fredag og inn i helgen så er det kanskje Østlandet som får det varmeste været, opplyser meteorologen.

Men det blir ikke bare sol - hverken på Østlandet eller Vestlandet, det er nemlig fare for lokale ettermiddagsbyger.

- Hovedinntrykket vi har av Østlandet og indre del av Vestlandet er at det er fint vær, men det kan oppstå regn og kanskje tordenbyger sent på ettermiddagen.

Fare for lokal tåke

Det er et lite skår i gleden på Vestlandet og lenger nord. Ifølge meteorologen er det nemlig tåkefare langs flere kystområder.

- Kystområdene i Møre og Romsdal og Trøndelag har fare for lokal tåke, og dette vil også bre seg nedover Vestlandet. Selv om det blir over 25 grader i de indre områdene så kan kystområdet bli rammet av lokal tåke, særlig tidlig på dagen.

I Nord-Norge har det vært rimelig bra vær de siste dagene, med over 20 grader enkelte steder. I Mo i Rana var det for eksempel 24 grader på tirsdag. Nå vil det derimot bli litt kjøligere oppe i nord.

- En nordøstlig vind brer seg utover med litt lokal tåke. Det er en tendens nå fremover at det blir litt kjøligere, og i morgen vil det ikke bli over 20 grader, sier Hansen og legger til:

- Men det er rimelig bra vær oppe i nord og altså, men ikke helt de store sommertemperaturene. Jeg tror de fleste der oppe blir fornøyd likevel.