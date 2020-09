På tide å ta av oss gassmaskene og jekke oss litt ned?

Snart begynner skisesongen, og i år får vi vite om skiløperne virkelig er så suverene som vi har trodd. Eller om det bare var fluor-smørerne med gassmaske som var gode.

Ja, jeg innrømmer en viss skadefryd:

For første gang på mange år kan også vi som ikke er sportsjournalister være spent på skisesongen. Tidligere år har det jo ikke vært noe å lure på. Førsteplass: norsk. Andreplass: norsk. Tredjeplass - ja, slik holdt vi på.

I år kan det bli annerledes.

I år kan det norske selvbildet, eller den norske arrogansen, om du vil, bli utfordret. Kanskje kan det vise seg at vi er ganske middelmådige. Kanskje kan det komme fram at vi rett og slett bare har dopet skiene våre.

Men det er snart oktober, og den norske ski-psykosen nærmer seg:

Du vil kanskje ikke tro det, men det finnes faktisk sportskommentatorer i presumptivt seriøse riksaviser som fremdeles, i fullt alvor, mener at Therese Johaug var uskyldig med leppestiften sin, til tross for at hun ble dømt for doping etter alle kunstens og idrettens regler.

Og tenk, det finnes til og med dem som fortsatt mener at Petter Northug er en knakende kjekk kar.

Det er derfor at også vi som overhodet ikke har peiling på skisport noen ganger må stille opp. For å se på sirkuset utenfra.

Og det vi har sett er ikke akkurat pent:

Brautende smørebusser der eksperter på friksjonsfrie kjemiske forbindelser har stått i timesvis med gassmasker for å utstyre skiløpere med seks-sju-åtte par ski - i slike mengder at fluoren formelig har rent nedover åssidene fra Holmenkollen National Ski Arena.

Gjentatte dopingbeskyldninger mot finner, russere, italienere, svensker - ja, alle andre som har våget å nærme seg en plass på pallen, mens tilsvarende spørsmålstegn ved våre egne har blitt sett på som de groveste fornærmelser.

Og ikke minst «vinnergleden» hver gang vi har knust alle andre, en noen ganger usmakelig sjåvinisme der vi endelig kan skråle ut at vi er «best i verden». Samtidig som de før nevnte sportskommentatorene glatt glemmer at langrenn også blir kalt «nordic» på engelsk - og at et VM i skigåing best kan sammenliknes med et kretsmesterskap for tre-fire land rundt nordpolen.

Du trodde kanskje det var nok med EN smørebuss? Neida, her er noen av de andre. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Men nå kan det altså være slutt.

For fra sesongen 20/21 har Det internasjonale skiforbundet (FIS) innført totalforbud mot fluor - takket være en prisbelønt reportasjeserie i Dagbladet. Og da står kanskje smørerne våre på bar bakke, eller rettere sagt - mer på like fot med de andre landslagene. Og som ekspertene sier:

Fluor eller ikke kan bety så mye som et par minutter på de lengste distansene. Det kan være forskjellen mellom en første- og en femtiendeplass.

Eller det vil si: I går onsdag meldte Aftenposten at fluorforbudet er i fare.

Kontrollutstyret som raskt skal kunne avdekke om det er fluor under skiene, er nemlig ikke er klart enda. Maskinene skulle testes neste uke, men det må utsettes. Og gjett hva som skjer da?

Jo, da er deler av det norske støtteapparatet raskt på banen, kan du skjønne, og krever at hele fluorforbudet må utsettes. For nå står visstnok skiløpernes rettssikkerhet i fare. Vi kan få «lovløse tilstander».

For nå er det fare for at alle de andre landene kan jukse!

Som ufaglært, tidligere skientusiast, mener jeg det motsatte: Det vil tvert om være en skandale om fluorforbudet blir utsatt bare et eneste minutt.

Joda, jeg unner de norske skijentene og - guttene gode resultater. Men det vil faktisk være godt for vårt nasjonale selvbilde om vi må jekke oss ned noen hakk. Kanskje kjenne hvordan det - bokstavelig talt - er å konkurrere på like fot.

Kanskje kan det til og med resultere i at det blir spennende å se på ski igjen.