På vei mot kaldeste juli på nesten 30 år flere steder

I flere byer i landet er det ikke målt lavere snittemperaturer for juli siden 1990-tallet. Og i Sør-Norge og Trøndelag fortsetter det kalde og våte været.

Det har vært mye ustabilt og grått norsk sommervær den siste tiden. Mange har opplevd den siste uka som svært kald.

– Et kaldt vestavær har ført til kjøligere temperaturer og varierende sommervær over store deler av Sør-Norge i juli, forteller statsmeteorolog Rannveig Oftedal Eikill til NTB.

De neste dagene kommer det også til å komme inn en ny dose med kjølig luft over store deler av Sør-Norge og Trøndelag.

Laveste snittemperaturene siden 90-tallet

Statsmeteorolog Gunnar Livik sier til NTB at om temperaturene fortsetter å holde seg lave de resterende dagene, kan det bli den kaldeste snittemperaturen på en julimåned siden 1990-tallet i flere storbyer.

– I Oslo må vi tilbake til 1993, Bergen 1996, og Trondheim helt tilbake til 1962 for å finne lignende lave snittemperaturer, forteller Livik, som også påpeker at det ennå mangler flere dager før måneden er over.

– Trenden bekrefter likevel det mange har merket seg, at vi fikk et tydelig væromslag ved månedsskifte juni/juli, og at juli har vært en kald måned med mye ustabilt vær.

Styrtregn i Nord

Nord-Norge har derimot vært heldigere med snittemperaturene i juli, ifølge meteorologkollega Eikill. Ferierende på Finnmarksvidda bør derimot pakke både shorts og regnfrakk.

– I Troms og Finnmark har de hatt fra 13 grader i Hammerfest, til hele 27 grader i Sørøst-Finnmark. Her er det likevel meldt gult farevarsel, styrtregn og en del tordenbyger senere onsdag, sier Eikill.

– Ellers blir det ganske grå sommerværsdager i Norge denne uka, med en del skiftende vær og regnbyger over hele landet.

Oslo har foreløpig i snitt hatt kun 14,7 grader for juli måned. Hovedstaden har ikke hatt et så lavt snittall siden 1993. Bergen har til nå 12,8 grader i snitt for juli, den laveste siden 1996.

Trondheim har foreløpig 12,1 grader i gjennomsnittstemperatur i juli. Ikke siden 1962 har man hatt lavere gjennomsnittlig julimåling, den gang 11,8 grader.

(©NTB)