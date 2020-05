På vei mot normalen: Disse landene vil snart åpne grensene for turister igjen

Flere turistland har kommet seg gjennom den første koronabølgen. Nå ønsker de turistene snart velkommen tilbake.

Italia er et av landene som har vært hardest rammet av koronaviruset. I midten av mars ble hele landet satt i karantene, og fortsatt er det svært strenge restriksjoner, selv om ting gradvis begynner å gå den riktige veien.

I midten av mai vedtok Italia å åpne grensene for EU- og Schengen-borgere, uten krav om karantene, fra og med 3. juni. Grenseåpningen vil ikke gjelde borgere fra andre land enn EU-landene og Schengen-landene, men det har likevel gitt et håp om at turistene snart kan komme tilbake. Byen Venezia har allerede kommet med en bønn til de utenlandske turistene.

Les også: Nytt utbrudd i Kina kan tyde på at koronaviruset har forandret seg

- Uten turistene er Venezia en død by, sier gondolføreren Mauro Sambo (66), ifølge NTB.

Helt avhengig av turisme

66-åringen har jobbet på byens kanaler siden 1975, og er vant til at det er fullt kjør i disse tider. Venezia er i en særstilling når det gjelder turisme i Italia. Ifølge turistsjef Paola Mar jobber 65 prosent av byens befolkning med turisme.

Følg med: Nettavisens nyhetsstudio følger koronavirus-utviklingen fortløpende



- Virkningen av koronaviruset på utlendingers ankomst, som utgjør 85 prosent av turistene som kommer til Venezia, er svært stor sammenlignet med andre reisemål med flere innenlandsturister enn utenlandske, sier Mar.

Les også: Nye korona-symptomer: Her er tegnene på at du kan være smittet uten å vite det (+)

Enrico Facchetti (61), en tidligere gullsmed, som går tur med hunden ved Markuskirken, er enig.

- Byens økonomi er basert på turisme. Kanskje det er en feil, men vi har ikke noe valg. Uten turisme greier vi oss ikke, sier han.

- Et skritt om gangen

Det er ikke bare Venezia som er avhengig av turisme, mange andre steder i Italia venter også på at ting skal vende tilbake til normale tider. Butikker, frisører, kafeer, restauranter og flere museer kunne igjen åpne dørene mandag 18.mai , men alle må sørge for at det er minst én meter mellom folk. Å dra på stranden og delta på messer i kirkene er også lov.

Les også: FHI-advarsel: Kan komme ny koronabølge til høsten

- Å gå tilbake til normalitet, er som å lære å gå igjen, skriver statsminister Giuseppe Conte i et innlegg i avisen Leggo.

- Et skritt om gangen, forsiktig og konsentrert, for å ikke falle og bli satt tilbake. Italia vil begynne å løpe igjen, skriver han videre.

Hellas

Hellas har på sin side blitt rammet langt mildere av koronapandemien enn Italia, men er også et land som er svært avhengig av turisme. Derfor ønsker de turistene velkommen fra og med midten av juni.

- Turistperioden begynner 15. juni når sesonghotellene kan åpne, og direkte internasjonale flyginger til våre turistdestinasjoner vil gradvis begynne 1. juli, sa statsminister Kyriakos Mitsotakis i en TV-sendt tale onsdag 20. mai.

Les også: Svensk influenser solgte selvtester for korona - ble stoppet av Legemiddelverket

Utenlandske turister vil kunne reise til Hellas uten å bli testet for koronaviruset, og uten å tilbringe tid i karantene etter at internasjonale flyginger blir gjenopptatt i juli.

VIL HA TURISTENE TILBAKE: Turister i havnen på Ierapetra på sørsiden av Kreta i 2018. Nå håper landet at turistene snart kan komme tilbake. Foto: Halvard Alvik (NTB scanpix)

Helsemyndighetene vil likevel kunne ta tester på stedet når det trengs, opplyser helseminister Haris Theoharis.

Spania forhaster seg ikke

Spania har i likhet med Italia også blitt veldig hardt rammet av korona, og startet nylig med en forsiktig gjenåpning av landet. Det ble åpnet for utendørsservering på restauranter og barer, i tillegg til sammenkomster med familie og venner på opp mot ti personer, men det blir ingen åpning for turister med det første.

Les også: Nye anslag: Så lang tid tar det før koronakrisen er over (+)

- Vi kan ikke la utlendinger komme til landet mens vi fortsatt nekter våre egne innbyggere å forlate hjemmet, sa turistminister José Luis Ábalos 18. mai.

VIL VENTE: Spania forhaster seg ikke med å åpne opp for utenlandske turister. Her fra stranden i Barcelona i Spania på en normal sommerdag. Foto: Halvard Alvik (NTB scanpix)

Han la til at han håper at turistene kan komme fra og med slutten av juni.

Danmark åpner opp før starten av juni

Danmarks grenser ble stengt 14. mars, med få unntak, men det har ikke vært anledning for ferierende å besøke landet. Nå har den danske regjeringen bestemt at forretningsfolk, kjærester og besteforeldre til personer bosatt i Danmark kan reise inn i landet. Oppmykingen gjelder også for utlendinger som eier et feriehus i Danmark.

Les også: Danmark åpner grensene etter koronautbruddet

Den danske statsministeren Mette Fredriksen kunngjorde at endringene trer i kraft, fra og med mandag 25. mai.

- Det er ikke et eneste spørsmål som ikke er fylt med dilemmaer. Det gjelder særlig spørsmålet om å åpne grensene. Danmark er ikke en øy, og vi er i dialog med landene rundt oss. Åpningen vil bli nødt til å skje gradvis, sier Fredriksen.

Fraråder utenlandsreiser i skoleferien

Selv om landene overfor åpner grensene sine, like før eller i starten av skoleferien, kom regjeringen med dårlige nyheter like før 17. mai.

- For de som vil ha forutsigbarhet på alt, anbefaler jeg å planlegge ferie i Norge, innledet statsminister Erna Solberg (H) pressekonferansen med fredag 15. mai.

Hun la til videre at regjeringen fraråder utenlandsreiser frem til 20. august.

Se statsministeren fortelle om de nye reiserådene her:

Det ble imidlertid sagt at innen 15. juni vil det bli vurdert å endre reiserådet til Norden, og at innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådet for enkelte andre nærliggende europeiske land.