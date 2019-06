Pågrepet etter vannlek i parken: - Forbipasserende kan bli opphisset

Tenåringsjente pågrepet og dratt inn i politibil etter å ha lekt en vannlek med venner i parken, ifølge aktivister.

Denne uken har det vært opp mot 40 varmegrader i Irans hovedstad Teheran. Forleden dag var det en gruppe ungdommer som hadde en uskyldig vannlek i én av hovedstadens parker.

Vannleken ble imidlertid for drøy kost for landet strenge moralpoliti, som rykket ut mot ungdommene og pågrep én av jentene

Pågripelsen ble filmet av en lokal journalist. Videoen ble sendt til «White Wednesdays» - en bevegelse som oppfordrer iranske kvinner til å kaste hijaben og kle seg i hvitt på onsdager i protest mot landets hijab-påbud. «White Wednesdays» har offentliggjort videoen.

- Forbipasserende kan bli opphisset

I videoen kan en se at jenta skriker høylytt mens hun blir halt inn i en politibil.

- Det som skjedde, var at noen jenter drev med en vannlek i en park i Teheran. Moralpolitiet kom og arresterte én av jentene. Det ser ut som at moralpolitiet brukte vold for å tvinge henne inn i bilen, sier leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

- Dette var fredelige ungdommer som sprutet vann på hverandre. I de fleste steder i verden ville de ikke engang blitt lagt merke til. Men i Iran er dette ulovlig, sier Amiry-Moghaddam.

- De (regimet red.anm.) mener at denne typen vannlek strider mot islamske lover, og for å bruke deres ord, at forbipasserende kan bli opphisset av det. Det er samme argumentasjon som de bruker til å arrestere kvinner som nekter å dekke til håret sitt, sier han.

- Venninnen min ble banket opp av politiet

Det var journalisten Masih Alinejad som filmet pågripelsen, skriver Daily Mail. På Twitter skriver hun at det var en gruppe jenter som rett og slett lekte med vannpistol for å kjøle seg ned i sommervarmen.

Alinejad har intervjuet én av jentene som var til stede under pågripelsen. Jenta sier følgende om hendelsen:

«Vi sprutet på hverandre med vannpistol. Det var en helt uskyldig lek og utgjør ingen fare. Vann er ikke farlig. Vann kan til og med hjelpe folk til å tåle sommervarmen. Og så hørte vi at politiet kom. De fleste barna klarte å løpe vekk,» sier jenta.

«Det var bare oss tre som var igjen. Venninnen min, som du kan se i videoen, ble brutalt banket opp av politiet.»

«Man forventer at politiet skal sørge for sikkerheten, ikke sant? Det er en grusom følelse å se at politiet banker opp en 15 år gammel jente. Vi var virkelig redde. Vi ville redde henne. Hun hadde ikke engang usømmelig hijab. Da politiet begynte å slå og dra henne bortover, falt hijaben hennes av. Jeg forstår ikke hva slags forbrytelse denne jenta begikk. Da politiet begynte og slå og dra venninnen vår, skrek hun veldig høyt,» sier jenta i intervjuet med journalisten.

Dette er ikke første gang at noen blir pågrepet i Iran for å delta i vannlek. I 2011 var det en rekke mennesker som ble pågrepet etter å ha deltatt i en stor «vannkrig» med vannpistoler i sentrum av Teheran.

- Hva slags straffereaksjoner risikerer personene som deltok i denne vannleken i Teheran denne uken, Amiry-Moghaddam?

- De kan dømmes til et x antall piskeslag, få bøter eller kortvarig fengsel. Noen ganger slipper de unna med advarsler. Det avhenger av hva myndighetene vil. Det skjer ikke så veldig sjelden at det har vært ungdomsfester hvor alle som deltar, blir idømt piskeslag, sier Amiry-Moghaddam.

Mahmood Amiry-Moghaddam er leder for Iran Human Rights. Foto: Roald, Berit (Scanpix)

Styrker moralpolitiet med 2000 enheter

Det iranske regime har operert med ulike varianter med moralpoliti siden revolusjonen i 1979. Men den siste tiden har de trappet opp innsatsen betraktelig, i takt med at stadig flere iranske kvinner og jenter kaster hijaben i protest.

Denne måneden introduserer Iran 2000 nye moralpoliti-enheter i den nordlige Gilan-provinsen for å slå ned på kvinner som dropper å bære hijab i offentligheten.

Hver enhet består av seks kvinner som har mandat til å pågripe og anholde kvinner som trosser landets strenge hijab-påbud, skriver The Telegraph.

De nye moralpolitienhetene er et prøveprosjekt i Gilan-provinsen, og er et tydelig tegn på at regimet inntar en langt tøffere tilnærming overfor kvinner som kaster hijaben.

Lederen for Revolusjonsgarden i Gilan, Mohammad Abdulahpour, sier at overlevelsen av Den islamske revolusjon avhenger av innføringen av islamske tradisjoner, og at «hijaben er ingen uviktig sak, men snarere et alvorlig politisk spørsmål og sikkerhetsspørsmål for landet», skriver The Telegraph.

- Fienden investerer tungt i å endre kulturen til nasjonen vår for at den skal tilpasse seg en vestlig kultur, sier han i en uttalelse til det lokale nyhetsbyrået Tasnim.