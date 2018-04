Pakistan varsler fredssamtaler mellom Taliban og afghanske myndigheter

Pakistans statsminister sier den afghanske regjeringen har godtatt hans tilbud om å legge til rette for nye fredssamtaler med Taliban.

Shahid Khaqan Abbasi besøkte fredag Kabul og hadde samtaler med president Ashraf Ghani og andre ledere.

Etter hjemkomsten lørdag snakket han varmt om Ghanis vilje til å forhandle med Taliban og til å anerkjenne opprørsgruppen som et politisk parti.

Taliban har ikke kommentert utspillet fra Abbasi, men har tidligere krevd amerikansk tilbaketrekning før det kommer på tale med nye fredssamtaler med regjeringen i Kabul.

Pakistan var vert for den første runden med direkte fredssamtaler mellom afghanske myndigheter og Taliban i 2015, men disse samtalene brøt sammen etter at ledelsen i Kabul avdekket at Taliban-grunnleggeren mulla Omar hadde vært død i to år.

