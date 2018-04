Pakistans tidligere statsminister utestengt fra politikk på livstid

Pakistans tidligere statsminister, korrupsjonstiltalte Nawaz Sharif, er utestengt fra politikken for resten av livet, slår landets høyesterett fast.

De fem dommerne kunngjorde beslutningen i Islamabad fredag. Beslutningen kan gi store ringvirkninger for valget på ny nasjonalforsamling senere i år, mener eksperter.

– Slutten på Sharifs karriere vil gi hæren større makt til å kontrollere landet bak scenen, sier analytiker Fida Khan.

Bakgrunnen for kjennelsen er at 68 år gamle Sharif måtte gå av i fjor sommer etter korrupsjonsanklager. Høyesterett erklærte ham da ukvalifisert til å fortsette ut sin tredje periode som landets statsminister. Senere på høsten ble det tatt ut formell tiltale.

Korrupsjonstiltalen er bygget på avsløringer fra Panama Papers-prosjektet, omtalt som tidenes største dokumentlekkasje der 376 journalister i ett år jobbet med å granske 11,5 millioner dokumenter om skatteparadisenes sentrale rolle i den globale finansindustrien.

I disse lekkasjene fremgår det at Sharifs familie hadde udeklarerte verdier i utlandet. Også Nawaz Sharifs datter og svigersønn er tiltalt for korrupsjon. De tre har nektet straffskyld.

Anklagene mot Sharif og hans familie går tilbake til 1990-tallet. Politiske motstandere har anklaget dem for hvitvasking av penger fra Pakistan, brukt til å kjøpe eiendommer i London. Sharif-familien har hevdet at de fikk eiendommene i et forlik inngått etter investeringer med den kongelige familien i Qatar på 1980-tallet.

(©NTB)

